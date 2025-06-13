Beypazarı, 49. Hitit Rallisi'ne ev sahipliği yapacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesi, 14-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 49. Hitit Rallisi ile hız ve heyecana ev sahipliği yapacak.

calendar 13 Haziran 2025 19:42 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 19:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beypazarı, 49. Hitit Rallisi'ne ev sahipliği yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tarihi mekanları, konakları ve doğal güzellikleriyle bilinen Beypazarı, 14-15 Haziran'da düzenlenecek 49. Hitit Rallisi'ne ev sahipliği yapacak.

Yarışın Suluhan Kervansarayı'nda gerçekleştirilen basın tanıtımına, Ankara Otomobil Spor Kulübü Başkanı Sinan Çetin, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Işık ile sporcular katıldı.

Ralli, 14 Haziran Cumartesin günü saat 17.00'daki start seremonisinin ardından saat 17.30'da Beypazarı 75. Yıl Bulvarı'nda başlayacak.


Ekipler, 15 Haziran Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren sırasıyla Macun, Karaören ve Petrol Ofisi Maxima etaplarını ikişer kez geçecek.

Toprak etaplarda gerçekleştirilecek yarışın ödül töreni, aynı gün saat 17.00'de yapılacak.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.