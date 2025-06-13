Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ı transfer etti!

Göztepe, Adana Demirspor'dan ayrılan genç savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 2002 doğumlu futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe'den yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Genç savunmacı, yeni sezonda Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele edecek.
Göztepe'den yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Genç savunmacı, yeni sezonda Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele edecek.
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