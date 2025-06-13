Fenerbahçe'den Heung-min Son'a rekor maaş!

Fenerbahçe'nin Londra'da görüşme gerçekleştirdiği Heung-min Son'a önerdiği maaş ortaya çıktı.

calendar 13 Haziran 2025 08:20 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 08:26
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Heung-min Son'a rekor maaş!
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Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Tottenham forması giyen Heung-min Son'un olduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe yönetiminin yıldız futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Jose Mourinho'nun özel talimatı ile eski öğrencisi Son ile görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe, girişimlerine başladı. Teknik direktör Ange Postecoglou'nun Tottenham'dan ayrılmasıyla birlikte yıldız futbolcunun ayrılık kararı aldığı belirtildi.

12 MİLYON EURO MAAŞ

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, harekete geçti. Dünyaca ünlü futbolcunun menajerlik şirketi olan CAA Base ile kurulan temasların ardından 12 milyon Euro maaş önerildi. CAA Base, Jose Mourinho ile de birlikte çalışıyor. 

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyen Güney Koreli yıldız, 11 gol, 12 asist kaydetti. Son'un sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. 

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