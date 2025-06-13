New York Knicks'in tecrübeli forveti P.J. Tucker, hakkında çıkan emeklilik söylentilerine Instagram üzerinden sert bir açıklamayla yanıt verdi.Off-season döneminde olmasına rağmen aktif basketbol kariyerine dair çıkan spekülasyonlar üzerine konuşan 40 yaşındaki oyuncu, emeklilik gibi bir düşüncesinin olmadığını net bir şekilde belirtti.diyen Tucker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Knicks'in Tucker için önümüzdeki sezon 3.5 milyon dolarlık takım opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyon kullanılırsa kontrat, NBA'deki garanti tarih olan 10 Ocak'a kadar garantisiz kalacak.Kulislere göre, New York'un bu opsiyonu kullanarak Tucker'ın sözleşmesini olası bir takasta kullanmak üzere kısmen garanti hale getirme planı olabilir.Tucker'ın bu açıklaması, hem fiziksel hem zihinsel olarak basketbola tamamen hazır olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.