PJ Tucker'dan emeklilik iddialarına net yanıt: "Hâlâ sahadayım"

New York Knicks'in tecrübeli forveti P.J. Tucker, hakkında çıkan emeklilik söylentilerine Instagram üzerinden sert bir açıklamayla yanıt verdi.

calendar 13 Haziran 2025 15:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
PJ Tucker'dan emeklilik iddialarına net yanıt: 'Hâlâ sahadayım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New York Knicks'in tecrübeli forveti P.J. Tucker, hakkında çıkan emeklilik söylentilerine Instagram üzerinden sert bir açıklamayla yanıt verdi.

Off-season döneminde olmasına rağmen aktif basketbol kariyerine dair çıkan spekülasyonlar üzerine konuşan 40 yaşındaki oyuncu, emeklilik gibi bir düşüncesinin olmadığını net bir şekilde belirtti.

"Emekliliği ne düşündüm ne de ima ettim," diyen Tucker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


"40 yaşındayım ama kendimi genç hissediyorum, sağlıklıyım ve bu oyunu oynamaya devam edeceğim."

Knicks'in Tucker için önümüzdeki sezon 3.5 milyon dolarlık takım opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyon kullanılırsa kontrat, NBA'deki garanti tarih olan 10 Ocak'a kadar garantisiz kalacak.

Kulislere göre, New York'un bu opsiyonu kullanarak Tucker'ın sözleşmesini olası bir takasta kullanmak üzere kısmen garanti hale getirme planı olabilir.

Tucker'ın bu açıklaması, hem fiziksel hem zihinsel olarak basketbola tamamen hazır olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.