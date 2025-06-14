Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan evlendi

Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, Arzum Destan ile dünya evine girdi.

calendar 14 Haziran 2025 00:41
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan evlendi
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Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, Arzum Destan ile evlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Enis Destan, İzmir'in Çeşme ilçesinde Arzum Destan ile hayatını birleştirdi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Enis Destan, Arzum Destan ile birlikte İzmir Çeşme'de gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Futbolcumuz Enis Destan ve kıymetli eşini tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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