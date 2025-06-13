Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi!

Galatasaray'a Sacha Boey'dan müjdeli haber geldi. Bayern Münih, Fransız futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Boey ile ilgili konuştu.

calendar 13 Haziran 2025 16:31 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 16:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi!
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Galatasaray'ın transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor.

BAYERN'DEN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılılar, sağ bek bölgesi için Bayern Münih forması giyen eski futbolcusu Sacha Boey'u gündemine almış ve Boey için Alman ekibiyle temasa geçmişti. 24 yaşındaki futbolcu için Alman temsilcisinden açıklama geldi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Sağ bek pozisyonunda Laimer, Stanisic ve Boey var. Gerçekçi bakarsak; bu pozisyon için oldukça fazla sayıda oyuncumuz var. Boey şu anda bizim için oynayacak ama 3 sağ bek, bir kadro için lüks." dedi.

Sky ise Galatasaray'ın Fransız futbolcuyu kiralamak istediğini, Bayern Münih ise bonservisiyle göndermek istediğini duyurdu.

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ


Bayern Münih'te sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Sacha Boey'un, Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.


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