Milli kadın güreşçiler, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı üst üste üçüncü kez zirvede tamamladı

Milli kadın güreşçiler, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Türkiye, 117 puanla zirvede yer aldı.

calendar 13 Haziran 2025 23:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli kadın güreşçiler, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı üst üste üçüncü kez zirvede tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli kadın güreşçiler, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı üst üste 3. kez zirvede bitirdi.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda kadınlar kategorisindeki müsabakalar sona erdi.

Milli kadın güreşçilerden Eylem Engin 73 kiloda altın, Fatma Yılmaz 53 kiloda gümüş, Özdenur Özmez 61 kiloda gümüş, Kıymet Rumeysa Tezcan 65 kiloda bronz ve Zeynep Sucu 69 kiloda bronz madalya elde etti.


Türkiye'nin 117 puanla ilk sırada yer aldığı organizasyonda Ukrayna, 110 puanla ikinci ve Almanya, 108 puanla üçüncü oldu.

Milli takım, 2023 ve 2024'ün ardından 2025 yılında da Avrupa'da kürsünün en üst basamağında yer aldı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.