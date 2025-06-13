Uğurcan Çakır için dev yarış!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor.
Trabzonspor Yönetimi, Monaco'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi bekletirken önce Arda Turan'ın yeni takımı Skhaktar Donetsk son olarak da Burnley transfer yarışına dahil oldu.
GALATASARAY VE PSV
Fransa'dan L'Equipe ise Galatasaray ve PSV'nin de Uğurcan için hala yarışta olduğunu duyurdu.
15 MİLYON EURO GELİR HEDEFİ
Trabzonspor Yönetimi, transfer yarışını lehine kullanarak Uğurcan'dan en az 15 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
29 yaşındaki oyuncu da kulübün en kazançlı olacağı anlaşmayı yapmak için transferde aceleci davranmıyor.
Trabzonspor Yönetimi, Monaco'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi bekletirken önce Arda Turan'ın yeni takımı Skhaktar Donetsk son olarak da Burnley transfer yarışına dahil oldu.
GALATASARAY VE PSV
Fransa'dan L'Equipe ise Galatasaray ve PSV'nin de Uğurcan için hala yarışta olduğunu duyurdu.
15 MİLYON EURO GELİR HEDEFİ
Trabzonspor Yönetimi, transfer yarışını lehine kullanarak Uğurcan'dan en az 15 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
29 yaşındaki oyuncu da kulübün en kazançlı olacağı anlaşmayı yapmak için transferde aceleci davranmıyor.
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