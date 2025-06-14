Marcao'dan eşine destek videosu

Bir zamanlar Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı oyuncu Marcao, kansere yakalanan eşi için destek videosu paylaştı.

calendar 14 Haziran 2025 00:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Marcao'dan eşine destek videosu
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu Marcao kanser tedavisi gören eşi Pan Teixeira'nın saçlarını keserek destek videosu paylaştı.

Sevilla forması giyen Marcao eşinin saçlarını keserken çocukları da ona yardım etti.

2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao'nun yeni sezon başlamadan başka bir takıma transfer olması bekleniyor.


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