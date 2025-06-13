Muslera'nın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray ile yollarını ayıran Fernando Muslera'nın yeni kulübü belli oldu.

calendar 13 Haziran 2025 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 22:08
Muslera'nın yeni takımı belli oldu!
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Efsane olduğu Galatasaray ile yollarını ayıran Fernando Muslera'nın yeni kulübü belli oldu.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Muslera, Arjantin Ligi ekibi Estudiantes LP ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

Haberde, Uruguay ekibi Penarol'dan aynı süre için ancak daha düşük bir maaşla teklif alan Muslera'nın Estudiantes'e 'evet dediği belirtildi. 


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