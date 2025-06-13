Muslera'nın yeni takımı belli oldu!

Efsane olduğu Galatasaray ile yollarını ayıran Fernando Muslera'nın yeni kulübü belli oldu.
Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Muslera, Arjantin Ligi ekibi Estudiantes LP ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.
Haberde, Uruguay ekibi Penarol'dan aynı süre için ancak daha düşük bir maaşla teklif alan Muslera'nın Estudiantes'e 'evet dediği belirtildi.
Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Muslera, Arjantin Ligi ekibi Estudiantes LP ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.
Haberde, Uruguay ekibi Penarol'dan aynı süre için ancak daha düşük bir maaşla teklif alan Muslera'nın Estudiantes'e 'evet dediği belirtildi.
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