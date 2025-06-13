Fenerbahçe'den seçim ve 3 Temmuz davası için açıklama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, Eylül ayında yapılacak Olağanüstü Genel Seçim ve 3 Temmuz davası hakkında konuştu.

calendar 13 Haziran 2025 22:29
Fenerbahçe'den seçim ve 3 Temmuz davası için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eylül ayında Olağanüstü Genel Seçim kararı alan Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, seçim ve gündeme dair FB TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE KATKI SAĞLAMIYOR"

Seçim sürecinin camiaya zarar verdiğini söyleyen Alper Alpoğlu, "Gergin bir ortam Fenerbahçe'ye hiç katkı sağlamıyor. Ben camiamızın tüm mensuplarımızı, taraftarımızı, kongre üyelerimizi Fenerbahçe'ye gönül veren herkesi artık biraz sakinliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


"DAVAYI KAYBETMEDİK"

3 Temmuz davası için çıkan iddialara yanıt veren Alper Alpoğlu şu sözlerle devam etti:

"3 Temmuz süreci camiamızın kırmızı çizgisi olarak kabul ediyorum. Hangi yönetim gelirse gelsin bu konu çok önemli. 14 yıldır verdiğimiz bir hukuk mücadesli var. Maalesef burada bile isteyerek veya istemeyerek algılar yapıldı dava kaybedildi gibi. Öyle bir durum yok, davayı kaybetmedik."

İMZA SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA

Toplanan imza sayısı hakkında konuşan Alper Alpoğlu, şunları söyledi;

"Biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Biz üyelerimizin hak kaybına uğramaması için Bakanlığa sorduk zaten. Son bilgiler şu şekilde; Mevcut üye sayımız: 54.977, aidatını ödeyen üye sayımız: 46.393 ve kulübümüze ulaşan imza sayısı: 234."

"CAMİAMIZI SAKİN OLMAYA DAVET EDİYORUM"

"Vermek istediğim mesaj şu; Camiamızı sakin olmaya davet ediyorum. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük sivil toplum örgütü ve müthiş gücü artık Fenerbahçe'nin düşmanlarına yöneltilmeli."


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.