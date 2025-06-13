Milan'dan Jashari için 35 milyon euro!

Milan, Club Brugge forması forması giyen Ardon Jashari için harekete geçiyor.



Blick'te yer alan habere göre, Milan Sportif Direktörü Igli Tare, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Club Brugge ile kısa süre içerisinde masaya oturacak.



35 MİLYON EURO



Milan'ın Jashari için 35 milyon euro'yu gözden çıkardığı ancak İtalyan ekibinin düşündüğü rakam ile Club Brugge'nin beklentisi arasında 5 milyon euro'luk fark olduğu yazıldı.



SEZON PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun kulübü Club Brugge ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



Club Brugge'de geçen sezon 52 maçta süre bulan Jashari, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.



