Milan'dan Jashari için 35 milyon euro!

Milan, Club Brugge forması giyen 22 yaşındaki orta saha Ardon Jashari için 35 milyon euro'yu gözden çıkardı.

calendar 13 Haziran 2025 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'dan Jashari için 35 milyon euro!
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Milan, Club Brugge forması forması giyen Ardon Jashari için harekete geçiyor.

Blick'te yer alan habere göre, Milan Sportif Direktörü Igli Tare, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Club Brugge ile kısa süre içerisinde masaya oturacak.

35 MİLYON EURO

Milan'ın Jashari için 35 milyon euro'yu gözden çıkardığı ancak İtalyan ekibinin düşündüğü rakam ile Club Brugge'nin beklentisi arasında 5 milyon euro'luk fark olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun kulübü Club Brugge ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Club Brugge'de geçen sezon 52 maçta süre bulan Jashari, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.


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