Galatasaray, Göksenin Köksal ile yollarını ayırdı!

15 yıl boyunca Galatasaray formasını terleten kaptan Göksenin Köksal, 601 maçlık kariyerinin ardından sarı kırmızılı kulübe veda etti.

calendar 13 Haziran 2025 19:08 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 19:10
Fotoğraf: AA
Galatasaray, Göksenin Köksal ile yollarını ayırdı!
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal, sarı kırmızılı kulübe veda etti.

15 sezon boyunca Galatasaray'a hizmet eden ve son 8 sezonda takım kaptanlığı görevini üstlenen tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 379 Basketbol Süper Ligi, 195 Avrupa kupası, 27 Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere toplam 601 maçta sahaya çıktı.

Sarı kırmızılı kulüp yayınladığı veda mesajında, "Veda Zamanı, Teşekkür Zamanı. Henüz 15 yaşındayken katıldığı Galatasaray altyapısında sırtına geçirdiği parçalı formasını, 2009 yılında A takımda giymeye başladı… Son 8 sezonunda da kaptan olarak giydiği şanlı Galatasaray forması ile toplam 15 sezonda 379 kez Basketbol Süper Ligi, 195 kez Avrupa kupaları, 27 kez Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında olmak üzere 601 kez parkeye ayak bastı. Büyük bir aidiyet ve mücadele bilinciyle terlettiği sarı kırmızılı forması ile camiamızda unutulmaz hatıralar bırakarak ismini Galatasaray tarihine işledi. Altyapıdan, A takım kaptanlığına uzanan bu hikâyede, vermiş olduğu emekler, göstermiş olduğu mücadele ve Galatasaray Erkek Basketbol takımlarına kattıkları için Galatasaray Spor Kulübü olarak Göksenin Köksal'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkürler Kaptan. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verdi.


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