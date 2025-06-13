Beşiktaş'ta sürpriz golcü: Efthymios Koulouris

Beşiktaş, Efthymios Koulouris transferi için Pogon Szczecin'e 4 milyon euro'luk teklifte bulundu.

calendar 13 Haziran 2025 14:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta sürpriz golcü: Efthymios Koulouris
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Yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için farklı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Beşiktaş için son iddia Yunanistan'dan geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN 4 MİLYON EURO

SDNA'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Polonya Ligi'nde Pogon Szczecin forması giyen Yunan santrfor Efthymios Koulouris ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcu için Polonya ekibine 4 milyon euro'luk bir teklif sunduğu öne sürüldü.

KULÜBÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR


Pogon Szczecin'in ise golcü futbolcusunu bırakmaya niyeti olmadığı kaydedildi. Koulouris ile Beşiktaş dışında Dinamo Moskova'nın da ilgilendiği ancak Pogon Szczecin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle Dinamo Moskova ile pazarlık bile yapmadığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Pogon Szczecin'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 31 gol attı ve 3 asist yaptı.

Efthymios Koulouris'in kulübü Pogon Szczecin ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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