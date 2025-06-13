Beşiktaş'ta sürpriz golcü: Efthymios Koulouris

Yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için farklı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Beşiktaş için son iddia Yunanistan'dan geldi.
BEŞİKTAŞ'TAN 4 MİLYON EURO
SDNA'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Polonya Ligi'nde Pogon Szczecin forması giyen Yunan santrfor Efthymios Koulouris ile ilgileniyor.
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcu için Polonya ekibine 4 milyon euro'luk bir teklif sunduğu öne sürüldü.
KULÜBÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Pogon Szczecin'in ise golcü futbolcusunu bırakmaya niyeti olmadığı kaydedildi. Koulouris ile Beşiktaş dışında Dinamo Moskova'nın da ilgilendiği ancak Pogon Szczecin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle Dinamo Moskova ile pazarlık bile yapmadığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Pogon Szczecin'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 31 gol attı ve 3 asist yaptı.
Efthymios Koulouris'in kulübü Pogon Szczecin ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
BEŞİKTAŞ'TAN 4 MİLYON EURO
SDNA'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Polonya Ligi'nde Pogon Szczecin forması giyen Yunan santrfor Efthymios Koulouris ile ilgileniyor.
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcu için Polonya ekibine 4 milyon euro'luk bir teklif sunduğu öne sürüldü.
KULÜBÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Pogon Szczecin'in ise golcü futbolcusunu bırakmaya niyeti olmadığı kaydedildi. Koulouris ile Beşiktaş dışında Dinamo Moskova'nın da ilgilendiği ancak Pogon Szczecin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle Dinamo Moskova ile pazarlık bile yapmadığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Pogon Szczecin'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 31 gol attı ve 3 asist yaptı.
Efthymios Koulouris'in kulübü Pogon Szczecin ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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