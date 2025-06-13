Atlanta Hawks, sezon ortasında Cleveland Cavaliers'tan kadrosuna kattığı Caris LeVert'ü takımda tutmak istiyor.The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, Hawks yönetimi LeVert'ü yeniden imzalamaya fazlasıyla istekli ve bu konuda ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.Atlanta Journal-Constitution'ın daha önce aktardığı üzere, LeVert'ün elde tutulması bu yaz öncelikli hedeflerden biri olarak görülüyor.30 yaşındaki oyuncu, Atlanta'ya geldikten sonra etkileyici bir performans sergileyerek özellikle bench katkısıyla dikkat çekti. 26 maçta ortalama 14.9 sayı üreten LeVert, %48.2 saha içi isabetiyle oynadı.Skor potansiyeli, istikrarlı katkısı ve kenardan gelerek oyuna getirdiği enerji, Hawks'ın onu takımın önemli parçalarından biri olarak görmesinde etkili oldu.Bu nedenle, yaz döneminde LeVert'ün sözleşmesinin uzatılması için karşılıklı iyi niyetli görüşmelerin başlaması bekleniyor.