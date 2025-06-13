Hawks, Caris LeVert'ü kadroda tutmakta kararlı

Atlanta Hawks, sezon ortasında Cleveland Cavaliers'tan kadrosuna kattığı Caris LeVert'ü takımda tutmak istiyor.

calendar 13 Haziran 2025 15:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hawks, Caris LeVert'ü kadroda tutmakta kararlı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atlanta Hawks, sezon ortasında Cleveland Cavaliers'tan kadrosuna kattığı Caris LeVert'ü takımda tutmak istiyor.

The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, Hawks yönetimi LeVert'ü yeniden imzalamaya fazlasıyla istekli ve bu konuda ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Atlanta Journal-Constitution'ın daha önce aktardığı üzere, LeVert'ün elde tutulması bu yaz öncelikli hedeflerden biri olarak görülüyor.


30 yaşındaki oyuncu, Atlanta'ya geldikten sonra etkileyici bir performans sergileyerek özellikle bench katkısıyla dikkat çekti. 26 maçta ortalama 14.9 sayı üreten LeVert, %48.2 saha içi isabetiyle oynadı.

Skor potansiyeli, istikrarlı katkısı ve kenardan gelerek oyuna getirdiği enerji, Hawks'ın onu takımın önemli parçalarından biri olarak görmesinde etkili oldu.

Bu nedenle, yaz döneminde LeVert'ün sözleşmesinin uzatılması için karşılıklı iyi niyetli görüşmelerin başlaması bekleniyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.