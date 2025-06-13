Boluspor'un yeni başkanı Mahmut Alan oldu

Boluspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa Mahmut Alan seçildi.Bolu Belediyesi Nikah Salonu'ndaki kongrede, tek listeyle seçime gidildi.Eski kulüp yönetiminin, yönetim kurulu, denetim kurulu ve mali durum raporlarının okunmasının ardından mevcut başkan Savaş Abak, konuşma yaptı.Yönetimi devraldıktan sonraki çalışmalar hakkında bilgi veren Abak, zorluklara karşın Boluspor'un son 2 sezon play-off oynamasını sağladıklarını söyledi.Abak, özellikle stadı olmayan ve hak ettiği desteği görmeyen Boluspor başkanlığından ayrılmak istediğini kaydetti.Yapılan açık oylamada, Mahmut Alan başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.Alan, yaptığı açıklamada, Savaş Abak'ın kulübün durumunu çok güzel özetlediğini ifade etti.Savaş Abak'ın yalnız bırakılmasının kendisini üzdüğü dile getiren Alan,diye konuştu.Alan, yeni yönetime destek çıkılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:Kongreye, kulübün eski başkanları, eski belediye başkanı Yüksel Ceylan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve taraftarlar katıldı.