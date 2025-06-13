Leverkusen'den Wirtz sonrası için Kluivert hamlesi

Bayer Leverkusen, Bournemouth forması giyen Justin Kluivert'i transfer ederek Florian Wirtz'in boşluğunu doldurmayı hedefliyor.

calendar 13 Haziran 2025 17:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Leverkusen'den Wirtz sonrası için Kluivert hamlesi
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Florian Wirtz'in ayrılığına hazırlanan Bayer Leverkusen, hücum hattını güçlendirmek için rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Talk Sport'un haberine göre; Bayer Leverkusen, Bournemouth forması giyen Justin Kluivert ile ilgileniyor.

Bundesliga ekibi Hollandalı oyuncunun transferiyle kulüpten ayrılması beklenen Florian Wirtz'in yerini doldurmayı amaçlıyor.

PERFORMANSI

26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Premier Lig'de forma giydiği 34 maçta 12 gol atarken 6 asist yapmıştı.


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