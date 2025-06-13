Fenerbahçe'de forvete 3 aday!

Fenerbahçe ilk adımları hücumda atmak istiyor. Jonathan David, 12 milyon Euro imza parası isterken Vlahovic için Juventus'un kararı bekleniyor. Al-Hilal'den ayrılmaya hazırlanan Mitrovic de listenin üst sıralarında.

calendar 13 Haziran 2025 11:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de forvete 3 aday!
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Takımı yeni yıldızlarla doldurmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim transferlerde de önceliği forvete vermiş durumda. Listenin başında ise 3 dev golcü var.

DAVID İÇİN SON TEKLİF YAPILDI

Lille ile kontratı biten Jonathan David yıllık 10 milyon Euro ve 3 sezonluk kontrat isterken yönetimin frene basmasına sebep olan nokta ise 12 milyon Euro'luk imza parası oldu. Oyuncunun Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler beklediği ve zamana yaydığı bu transferde yönetim de son önerisini yaptı.


2 YILLIK 38.8 MİLYON EURO

Sezon bitmeden adı Fenerbahçe ile anılan Vlahovic için ise gözler Juventus'ta. Damien Comolli'nin oyuncu ve menajeri ile yapacağı görüşmede ayrılığa yeşil ışık yakacağı İtalyan basınına da yansıdı. Ancak Sırp forvet, 2 yıllık vergilerle 38.8 milyon Euro kontratını İngiltere'den bulursa rotasını oraya çevirecek. Aksi halde ise Fenerbahçe öne çıkacak. Oyuncunun 40 milyon Euro'yu bulması beklenen bonservis bedeli de var.

SON İSİM MITROVIC

Üçüncü isim ise Aleksandar Mitrovic… Al-Hilal ile 1 sezon daha kontratı kalmasına rağmen Avrupa'ya geri dönmek isteyen 30 yaşındaki Sırp golcü, Fenerbahçe'yi bekliyor. Suudi ekibi ise yerini doldurmadan bırakmak istemiyor. 


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