Milli atlet Esmanur Birdel'in hedefi EYOF'ta altın madalya

- "BU YIL TEKRAR BALKAN ŞAMPİYONASINA GİTMEK İSTİYORUM"

Milli atlet Esmanur Birdel, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kürsünün zirvesini çıkmayı hedefliyor.Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Birdel, 7 yıl önce beden eğitimi ve spor öğretmeni Bahar Sekizkardeş'in yönlendirmesiyle atletizmle ilgilenmeye başladı.Ailesinin desteği ve antrenörlerinin yönlendirmesiyle 3 adım atlama kategorisinde çalışmalarını sürdüren Esmanur Birdel, 2023 Türkiye Kulüpler Şampiyonası, 18 Yaş Altı Türkiye Kulüpler Şampiyonası ve 2024 Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.Fenerbahçe Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Birdel, 2024 yılında ise milli takıma seçilerek 6 farklı şampiyonada milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil etti.Yaklaşık 7 yıldır atletizm branşında çalışmalarını sürdüren Esmanur Birdel, 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek EYOF'ta altın madalya kazanmak istiyor.Esmanur Birdel, spora başladığı ilk yıllarda 60 metre koşuda il birincisi olarak spor kariyerine başladığını söyledi.Üsküp'te düzenlenecek EYOF'ta altın madalya kazanmayı hedeflediğini belirten Birdel, şöyle konuştu:"2023 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda 12,26 metre atlayarak Türkiye şampiyonu oldum. Kendimden bir üst kategoride yarıştım. Yine 18 Yaş Altı Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda 12,08 metre dereceyle Türkiye şampiyonu oldum. Balkan Şampiyonası'nda da 12,92 metreyle birinci olarak sezonu kapattım. Bu yıl tekrar Balkan Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Balkan Şampiyonası'nda 20 yaş altı kategorisinde madalya almayı hedefliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da yeniden bir madalya almak istiyorum."Birdel'in antrenörü Savaş Gökçe de sporcusunun, geleceğin yıldızlarından biri olabileceğini belirtti.Gösterdiği performans sayesinde Birdel'in yurt içinde, Balkanlar'da ve Avrupa'da yarışma imkanı bulduğunu dile getiren Gökçe, şunları kaydetti:"Esmanur genç yeteneklerimizden biri. Geçtiğimiz yıl 13,19'luk en iyi derecesiyle rüzgara takılan bir rekoru vardı. Onun dışında Türkiye şampiyonlukları, Balkan şampiyonlukları, dünya liseler arası şampiyonada da final yarıştı. Geleceğin yıldızlarından biri olarak nitelendirebiliriz. Bu sene Türkiye Liseler Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu. En son milli takımlarda da ülkemizi temsil etti. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Esmanur'dan yıldızlar Türkiye rekorunu kırmasını, Avrupa'da madalya almasını bekliyoruz. Bundan sonraki yıllarda gençler ve büyüklerde Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi hedeflerimiz arasında."Birdel'in beden eğitimi ve spor öğretmeni Bahar Sekizkardeş ise öğrencisinin geçen yıl Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini anımsatarak, "Bundan sonraki yarışlarda ve kategorilerde de Esmanur'un ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmesini bekliyoruz." diye konuştu.