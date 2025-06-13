Kocaelispor, Bruno Petkovic ile anlaştı!

Kocaelispor, Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

calendar 13 Haziran 2025 15:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kocaelispor, Bruno Petkovic ile anlaştı!
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Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli ekibi, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kocaelispor, Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic ile yıllık 1.5 milyon Euro net maaş + 300 bin Euro başarı bonusu karşılığında 3 yıllık anlaşmaya vardı.

PERFORMANSI

30 yaşındaki Hırvat golcü, geçtiğimiz sezon 26 maçta 6 gol, 4 asist kaydetti. 

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