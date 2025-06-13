Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli ekibi, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı.



3 YILLIK ANLAŞMA



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kocaelispor, Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic ile yıllık 1.5 milyon Euro net maaş + 300 bin Euro başarı bonusu karşılığında 3 yıllık anlaşmaya vardı.



PERFORMANSI



30 yaşındaki Hırvat golcü, geçtiğimiz sezon 26 maçta 6 gol, 4 asist kaydetti.