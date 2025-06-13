Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, görevinden ayrıldı

Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, iş ve özel nedenlerle görevinden ayrıldı. Özdemir, kulüp çalışanları ve taraftarlara teşekkür ederek, yeni yönetime başarılar diledi.

calendar 13 Haziran 2025 20:37 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 20:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, görevinden ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Özdemir, "Büyük bir gurur ve özveriyle yürüttüğüm Pendikspor başkanlığı görevimden, iş hayatımdaki yoğun tempom ve özel sebeplerim doğrultusunda bugün itibarıyla resmi olarak ayrılmış bulunuyorum." dedi.

Pendikspor camiasına teşekkür eden Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Bu süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum yönetici arkadaşlarıma, teknik kadromuza, oyuncularımıza, kulüp emekçilerine, Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin'e ve her koşulda kulübümüzün yanında olan büyük Pendikspor taraftarına ayrı ayrı teşekkür ederim. Pendikspor'un önümüzdeki sezon başarılarla dolu bir yolculuk sürdüreceğine, hedeflediği noktaya ulaşacağına ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğine inancım tamdır. Yeni gelecek yönetime bu yolda başarılar ve kolaylıklar dilerim."


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.