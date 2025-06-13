Tammy Abraham'dan Türkiye paylaşımı!

Bonservisi Roma'da bulunan Tammy Abraham, sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu. Abraham'ın bu paylaşımı, "Transfer için mi geldi?" sorusunu akıllara getirdi.

calendar 13 Haziran 2025 15:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tammy Abraham'dan Türkiye paylaşımı!
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Bonservisi Roma'da bulunan Tammy Abraham, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından tatilden bir fotoğrafını paylaşan Abraham, bu paylaşımına Türk bayrağı emojisi de ekledi ve Türkiye'de olduğunu gösterdi.

TRANSFER İÇİN Mİ GELDİ?

27 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımın ardından transfer iddiaları gündeme geldi. Abraham için özellikle sosyal medyada, "Transfer için mi geldi?" yorumları yapılmaya başlandı.

SEZON PERFORMANSI


Bonservisi Roma'da bulunan Abraham, geride kalan sezonu Milan'da kiralık olarak geçirmişti. Milan'da 44 maçta süre bulan Abraham, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Tammy Abraham'ın bonservisinin bulunduğu Roma ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.




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