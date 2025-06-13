Muğlaspor'da Kıyanç güven tazeledi

Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç yeniden göreve seçildi.

calendar 13 Haziran 2025 16:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da Kıyanç güven tazeledi
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2'nci Lig'e 18 yıl sonra yükselen Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulunda Başkan Menaf Kıyanç yeniden göreve seçildi. Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki kongreye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Son iki sezonda iki kez şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'den 2'nci Lig'e çıkan yeşil-beyazlılarda seçime tek aday olarak giren Başkan Menaf Kıyanç, yönetimini yeniledi. Kıyanç yeni sezonda hedeflerini, "Önce 1'lik, sonra 1'inci Lig" olarak belirtti.

Menaf Kıyanç başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Muhammet Ali Bahçeyaka, Abdullah Eskihisarlı, Abdurrahman Şakıroğlu, Ahmet Ertem, Ahmet Niyazi Çağlar, Barış Yayman, Caner Torunoğulları, Durmuş Ali Öztürk, Ege Erman Tölek, Erhan Çetinkaya, Gül Tütüncü, Hüseyin Aykal, Hüseyin Özcan, İdris Akgül, İhsan Çakar, Kemal Kaban, Mahmut Koray Türkan, Muhammet Sevinç, Murat Türköz, Nacide Bas, Özcan Saygın, Serhat Saran, Süleyman Çulha, Şenol Çiçek, Tahir Ünsal, Turgay Özlü.



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