Alisson Becker'den Galatasaray'a yanıt!

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Alisson Becker'e teklifte bulunduğu ve Brezilyalı kalecinin bu teklifi reddettiği iddia edildi.

calendar 13 Haziran 2025 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Alisson Becker'den Galatasaray'a yanıt!
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Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray'da, kaleci transferi için çalışmalar sürüyor.

Bu doğrultuda, Sarı-Kırmızılılar'ın Liverpool forması giyen Alisson Becker için bir hamle yaptığı öne sürüldü.

TRANSFER TEKLİFİNE CEVAP

Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın Alisson Becker'e transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Brezilyalı file bekçisinin ise bu teklifi reddettiği aktarıldı.


13 MAÇTA KALEYİ KAPATTI

Alisson Becker, geride kalan sezonda Liverpool formasını 35 maçta giydi ve 13'ünde kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

32 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Alisson Becker'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

KARİYERİ

Internacional altyapısında yetişen Alisson Becker daha sonra Roma ve Liverpool'da oynadı. Alisson Becker, Brezilya Milli Takımı'nda 73 kez süre aldı. 

 

 

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