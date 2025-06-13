Bahçeşehir Koleji, Malachi Flynn'i açıkladı

Bahçeşehir Koleji, NBA tecrübeli ABD'li oyun kurucu Malachi Flynn'i 2025-2026 sezonu için kadrosuna kattı.

calendar 13 Haziran 2025 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Bahçeşehir Koleji, Malachi Flynn'i açıkladı
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 Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Malachi Flynn'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda başladığı NBA kariyerinde Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda forma giyen ABD'li oyun kurucu ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık." denildi.


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