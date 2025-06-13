Beşiktaş'ın yeni sezon formaları satışa çıktı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.

calendar 13 Haziran 2025 20:31
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları satışa çıktı
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Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları taraftarlarının beğenisine sundu.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoyla tanıtılan formalar, adidas mağazaları, adidas Online Shop, Kartal Yuvası Online Shop, BJK SuperApp ve tüm Kartal Yuvası mağazalarından satışa çıktı.

Üç farklı tasarımın yer aldığı formalar, iç saha, deplasman ve alternatif forma olarak satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonda iç sahada beyaz, deplasmanda çubuklu forma ile mücadele edecek. Koleksiyonun üçüncü forması ise siyah olacak.

 
 

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