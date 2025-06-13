Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu oldu

Manş Denizi'ni 13 saat 26 dakikada yüzerek geçen Tuna Tunca, bu zorlu parkuru tamamlayan otizmli ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

calendar 13 Haziran 2025 18:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu oldu
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İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 13 saat 26 dakika kulaç atarak Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş'ı geçmek için 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girdi.

Tunca, 13 saat 26 dakika yüzüp Fransa'nın Wissant bölgesinde kıyıya ulaştı.

Dip akıntılarına rağmen 14 derecedeki suda saatlerce kulaç atan Tunca, kıyıda ilk kutlamayı annesi Gül Nur Tunca ve ekip arkadaşlarıyla yaptı.


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