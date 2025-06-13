Milan, Xhaka için Bayer Leverkusen ile görüşüyor

Milan, orta sahasını güçlendirmek için Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'yı transfer etmek istiyor

calendar 13 Haziran 2025 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Xhaka için Bayer Leverkusen ile görüşüyor
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Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, İsviçreli yıldız Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Igli Tare'nin öncülüğünde yürütülen transfer görüşmelerinde oyuncuyla olumlu temaslar sağlanırken, gözler artık Bayer Leverkusen ile yapılacak pazarlıklara çevrildi.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Xhaka'nın, Milan'a sıcak baktığı belirtiliyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Bu sezon 49 maça çıkan Granit Xhaka, 2 gol atarken 7 defa da asist yaptı.


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