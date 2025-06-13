Kapadokya Bisiklet Festivali'ne 6 ülkeden 131 sporcu katılacak

Nevşehir'de hafta sonu düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde 6 ülkeden 131 sporcu pedal çevirecek.Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi destekleriyle Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy sponsorluğunda gerçekleşecek.Ürgüp'ten başlayan ve bölgedeki çeşitli vadilerle engebeli arazileri kapsayan güzergahlarda yol bisikletçilerinin yanı sıra Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları yarışacak.Türkiye, Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan sporcuların yer alacağı festival öncesinde Ürgüp Belediyesi Meclis Salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi.Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da festivale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.dedi.Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney de festival kapsamında yarışlara elektrikli bisikletlerin de dahil edileceğini dile getirdi.Elektrikli bisikletlerin dünyada çok moda olduğunu ifade eden Güney,diye konuştu.Festivali Direktörü Koray Bozunoğulları'nın yarışların düzenleneceği güzergahların tanıtımının ardından toplantı sona erdi.Etkinlik kapsamında, 111 kilometrelik parkurda "Büyük Sürüş", 14 Hazira Cumartesi günü 08.00'de, 50 kilometrelik parkurdaki Gravel ve E-Gravel yarışı ise pazar günü 09.00'da Ürgüp Cumhuriyet Meydanından başlayacak.