Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş, bu maçta galip gelerek moral bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın tarihi ve detayları...



Beşiktaş-Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?



Beşiktaş, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 19:00'da Beşiktaş Park'ta oynanacak. Siyah-beyazlıların bu mücadelesi büyük bir heyecanla bekleniyor.



Beşiktaş-Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda?



Heyecanla beklenen Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşması, BeIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar için ise biletlerin satışa çıkıp çıkmadığı, fiyatları gibi detaylar da merak konusu.



Beşiktaş-Kasımpaşa Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?



Beşiktaş-Kasımpaşa maçının biletleri 29 Ekim Salı günü saat 15:00 itibarıyla satışa sunuldu. Taraftarlar, biletleri Tüpraş Stadyumu'ndaki Passo gişeleri, passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.



Beşiktaş-Kasımpaşa Maç Bilet Fiyatları



Loca 162: 22.000 TL

Loca 152: 19.000 TL

VIP 100: 16.000 TL

VIP 101-126: 14.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL



Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının biletleri yoğun ilgi görüyor, bu yüzden bilet almak isteyen taraftarların hızlı hareket etmesi öneriliyor.

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