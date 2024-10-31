Haber Tarihi: 31 Ekim 2024 15:23 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 15:23

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yeni hafta ile beraber merak konusu oldu. Süper Lig'in 11. haftasında, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak heyecan dolu karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı tarihleri...

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
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Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş, bu maçta galip gelerek moral bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın tarihi ve detayları...

Beşiktaş-Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 19:00'da Beşiktaş Park'ta oynanacak. Siyah-beyazlıların bu mücadelesi büyük bir heyecanla bekleniyor.

Beşiktaş-Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda?

Heyecanla beklenen Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşması, BeIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar için ise biletlerin satışa çıkıp çıkmadığı, fiyatları gibi detaylar da merak konusu.

Beşiktaş-Kasımpaşa Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının biletleri 29 Ekim Salı günü saat 15:00 itibarıyla satışa sunuldu. Taraftarlar, biletleri Tüpraş Stadyumu'ndaki Passo gişeleri, passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

Beşiktaş-Kasımpaşa Maç Bilet Fiyatları

Loca 162: 22.000 TL
Loca 152: 19.000 TL
VIP 100: 16.000 TL
VIP 101-126: 14.000 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL

Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının biletleri yoğun ilgi görüyor, bu yüzden bilet almak isteyen taraftarların hızlı hareket etmesi öneriliyor.
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