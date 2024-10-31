Akla hayale gelmeyecek iddialar: İngiltere futbolu karıştı!

ARIS'IN BAŞKANI VE NETANYAHU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Aris'in başkanı Irini Karipidis

"DOLANDIRICILIK, GASP, RÜŞVET, SİNDİRME"

"EROİN GEMİSİNİN ORTAĞIDIR"

PLAYOFF FİNAL MAÇINDA ŞİKE İDDİASI

"ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇINDA ŞİKE YAPTI!"

İZLER DONALD TRUMP'IN DİJİTAL PAZARLAMA AJANSINA GÖTÜRDÜ

"KARIPIDIS VE HAROW BU OLAYA KARIŞTI"

"MARINAKIS ŞEYTANİ VE TEHDİTKARDIR!"

Olympiakos'un sahibi Vangelos Marinakis (ortada), Aris'in sahibi olan kardeşi Theodore Marinakis (Sağda) Avrupa Konferans Ligi finalinde

"HAKEMİN AYAĞINA TÜKÜRDÜ"

Olympiakos ve Nottingham Forest kulüplerinin sahibi Vangelis Marinakis, kendisini uyuşturucu kaçakçılığı ve şike ile ilişkilendiren olağanüstü iddialar ortaya atıldı. Marinakis de kendisine bu suçlamaları yöneltenler hakkında iddialarını mahkemeye sundu.İddialarda Marinakis'in 'Sistem' olarak belirtilen bir suç örgütünün başı olduğu ve bu örgütün eroin kaçakçılığı ve şike dahil birçok suçu işlediği öne sürüldü."Bu, bir futbol kulübü sahibinin kendisiniPremier Lig kulübü Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis'in Yunan futbolundaki rakiplerinden birine, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de henüz ilk aşamalarında olan bir iftira davası açtığı duyuruldu.ABD mahkeme belgelerine göreForest'ın İngiltere'nin en üst ligine dönmesini sağlayan kişiye karşı altı ay boyunca "yanlış ve karalayıcı" iddialar içeren bir kampanya yürüttüğünü iddia etti.Mahkeme belgelerinde, gizlilik kararı altında Marinakis karşıtı bir web sitesi - nottinghamforestfire.co.uk - kurulması, bir sosyal medya hesabı, bir YouTube kanalı ve iç saha maçlarından önce Nottingham'da gezdirilen iki mobil reklam panosu ayarladıkları iddia edilmektedir.Mahkeme belgelerinde Marinakis, Yunan kulübü Olympiakos'un sahibi olmasıyla ilgili bir dizi makale, gönderi ve videoda 'Sistem' olarak bilinen bir suç örgütünün lideri olmakla;Davada ayrıca, Forest'ın stadyumu City Ground üzerinde, taraftarları Marinakis'e karşı kışkırtmayı amaçlayan Marinakis karşıtı bir mesaj içeren bir uçak uçurma planları olduğu da iddia edildi.Marinakis'in avukatı Christopher Scott, New York'taki Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, müvekkilinin 2014 yılında Yunanistan'ın Pire limanında durdurulan veMarinakis ayrıca, hukuk ekibinin ifadesiyle, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline karşı olduğunu açıkça beyan etmesine rağmen Rus petrolünden "alaycı ve ikiyüzlü bir şekilde" gizlice kazanç sağlamakla suçlandı.Davada, Karipidis'in 2022 Championship play-off finalinde Nottingham Forest'ın Huddersfield Town karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin (rakiplerinin iki penaltı itirazı reddedilmişti)Karipidis ayrıca, Olympiakos'un 2020-21 Şampiyonlar Ligi play-off'larında Kıbrıs ekibi Omonia'ya karşı kazandığı zafer hakkında da "birçok söylenti" olduğunu yazdı. Karipidis'in önerdiği makale şike yapıldığına dair hiçbir kanıt sunmuyordu.Davaya göre bu,Harow'un avukatı Gerard Cukier yaptığı açıklamada, "Bay Harow ve şirketi Sheyaan Consulting aleyhinde ortaya atılan iddialar kesinlikle reddedilmektedir. Bay Harow, ne yazık ki Bay Marinakis ve Bayan Karipidis arasındaki bir anlaşmazlığın ortasında kalmıştır. Kendisi ve Sheyaan aleyhindeki işlemlerin iptal edilmesi için yapılan başvuru 31 Ekim'de Yüksek Mahkeme'de görüşülecektir," dedi.ABD'deki yasal belgeler,Marinakis'in iddiasına göre, daha fazla araştırma, ajansın siyasi operasyonlar direktörü Brian Ruddle'ın, 200'den fazla paylaşım yapan ve bir örnek olarak Marinakis'in "Yunanistan'da bir şike çetesinin parçası olduğu için yasaklandığını" belirten @nottinghamff X hesabını oluşturmaktan sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.Marinakis, "koordineli, anonim, medya karalama kampanyasının" arkasında kimin olduğunu tespit etmek için Harris Media'ya karşı bir Teksas eyalet mahkemesi ifşa emri aldı.Marinakis'in iddiasına göre, bu süreçteForest'ın mülkiyetini 2017 yılında devralan Marinakis, Londra Yüksek Mahkemesi'nde her iki şirkete de iftira ve komplo nedeniyle ağırlaştırılmış tazminat davası açtı. Yunanlı gemicilik kralı ayrıca Karipidis'i "görünen elebaşı" olarak ve Harow'u da olaya karıştığı iddiasıyla dava etti.Marinakis'in avukatları, güncelliğini yitirmiş ve itibarını kaybetmiş iddialar nedeniyle "büyük bir endişe ve sıkıntı" yaşadığını ve Nisan ayında yapılan başvuruda 2.1 milyon sterlinlik maddi zarara uğradığını belirtti.Mahkeme belgeleri, Marinakis'in avukatlarının ilgili YouTube kanalını "coğrafi olarak engellediklerini" ve arkasında kimin olduğunu gizlemek için "kulübümüz" ve "taraftarlar tarafından ödeniyor" gibi ifadeler kullanan web sitesini ve X hesabını kapatmak için harekete geçtiklerini ortaya koydu.Forest geçen yıl 23 Aralık'ta Bournemouth ile oynadığında, bir reklam panosu sekiz saat boyunca Nottingham şehir merkezinde ve stadyumun yakınındaki sokaklarda dolaşarak "Evangelos Marinakis, Neden Suçlular Listesinde?" mesajını yayınladı ve insanları bunu öğrenmek için web sitesine gitmeye yönlendirdi.İki hafta sonra Forest'ın evinde Blackpool ile Federasyon Kupası maçı vardı. Başka bir minibüs de Marinakis'in güvenlik görevlileri tarafından sahanın hemen yanındaki Pavilion Road'da durdurulana kadar aynı şeyi yaptı.Marinakis'in iddiasına göre, web sitesine giren herkes, 2011, 2014, 2015, 2021 ve 2023 yılları için bir zaman çizelgesi veOkuyucular, güncellemeler için kaydolmak suretiyle "Adalet ve Futbolda Yolsuzluğun Olmadığı Bir Gelecek İçin Ayakta Kalmaya!" teşvik edildi.Marinakis de uzman avukatlar ve müfettişler aracılığıyla sorumluları bulmak ve şüphelileri mahkemeye çıkarmak için olağanüstü çaba sarf etti.Marinakis'in hukuk ekibi, X platformunu (o zamanki adıyla Twitter), Norwich Pharmacal Order (NPO) - İngiltere ve Galler'de bilerek ya da bilmeyerek suiistimale karışmış üçüncü şahıslardan bilgi alınmasına izin veren bir ifşa emri - konusu yaptığında bir dönüm noktası yaşandı.Ocak ayında, ilk reklam panosu için minibüs tedarik eden İngiltere merkezli reklam ajansı Promogroup Ltd.'ye bir başka NPO daha yapıldı.Bu da Marinakis'in müfettişlerini Harris Media'ya yönlendirdi ve ABD mahkeme belgelerine göre Karipidis'i operasyonun merkezine yerleştiren bir dizi e-postanın ortaya çıkmasına yardımcı oldu.Geçen yıl 18 Aralık'ta ABD mahkemesine sunulan "Uçak afişi" başlıklı e-posta zincirinde, Ruddle'ın Karipidis ve Harow'a Nottingham'da havanın uçağın kalkması için çok kötü olduğunu açıkladığı görüldü.Harris Media yöneticisi, kampanya reklamlarının Nottingham'daki 22 otobüs durağına yerleştirildiğini ve bir minibüsünŞirketin kurucusu ve CEO'su Vincent Harris'in de aynı e-posta zincirine kopyalandığı ve kötü hava koşullarının uçak pankartı planlarını bozmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığı görüldü.Harris, "İlerlememizi öneriyorum," diye yazdı, "ve 'en kötü ihtimalle' bir sonraki iç saha maçında onu gerçekten pataklayacağız!"Trump tarafından 2016 yılında işe alınmış ancak bir hafta sonra işten çıkarıldığı bildirilmişti. Daha önce Senatör Rand Paul'un ekibinde yer alan Harow, Marinakis'in yasal argümanlarına göre, Harris Media'nın 2015 yılında Netanyahu'nun seçim kampanyasına katılımı da dahil olmak üzere bir dizi girişim aracılığıyla Harow ile bir çalışma anlaşmasına sahipti. Şirketin Austin'in yanı sıra Miami, Ohio ve Tel Aviv'de de ofisleri bulunuyor."Merhaba Vincent!" Karipidis kırık bir İngilizceyle cevap verdi.E-postalar, Karipidis'in 8 Ocak'ta Harris Media'ya e-posta göndererek "uçak ve otobüs durakları" konusunda bir güncelleme istediğini gösterdi.Davada, Karipidis'i Marinakis'i hedef almaya neyin motive etmiş olabileceği -eğer iddiaları doğruysa- ve aralarındaki iş ilişkisinin neden bu kadar hırçınlaştığı konusunda bir açıklama yapılmadı.Olympiakos ise dördüncü sırada. İki adam bir zamanlar yakın müttefikti, ancak son 18 ayda bu durumun dramatik bir şekilde değiştiği anlaşıldı veDavada, Yunanistan Ticaret Konseyi'nin başkanlığını da yürüten İrini'nin Harris Media'ya Marinakis karşıtı paylaşımlarını "etiketlemeleri" için 80 gazeteci ve kuruluşun yanı sıra 16 X hesabının listesini gönderdiği belirtildi.Scott mahkeme belgelerinde, "Karalama kampanyası, çeşitli platformlardaki yayınları anonimleştiren ve kampanyayı tabandan gelen, taraftar liderliğindeki bir kampanya grubunun finanse ettiği gibi yanlış bir izlenim yaratan ortak komplocuların kimliğini ve katılımını gizlemek için kasıtlı olarak tasarlandı," dedi."Bilinen işbirlikçiler ayrıca çeşitli kuruluşları ödemeler ve işlemler için kanal olarak kullanarak kampanyayla olan bağlarını gizlediler."Karipidis, avukatları aracılığıyla yorum yapmadı. Ancak Marinakis'i mahkemeye vermeye hazır olduğu anlaşıldı ve Harow'la birlikte İngiltere'deki hakaret davasının düşürülmesini talep etmeleri beklendi."