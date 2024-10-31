Akla hayale gelmeyecek iddialar: İngiltere futbolu karıştı!

SPORX DIŞ HABERLER - Olympiakos ve Nottingham Forest kulüplerinin sahibi Vangelis Marinakis, kendisini uyuşturucu kaçakçılığı ve şike ile ilişkilendiren olağanüstü iddialar ortaya atıldı. Marinakis de kendisine bu suçlamaları yöneltenler hakkında iddialarını mahkemeye sundu.
İddialarda Marinakis'in 'Sistem' olarak belirtilen bir suç örgütünün başı olduğu ve bu örgütün eroin kaçakçılığı ve şike dahil birçok suçu işlediği öne sürüldü.
Bu yazı 30 Ekim 2024'te Daniel Taylor imzasıyla The Athletic'te yayınlanmıştır ve Sporx tarafından çevrilmiştir.
"Bu, bir futbol kulübü sahibinin kendisini eroin kaçakçılığı, şike ve 'Sistem' olarak bilinen bir suç örgütünün başı olmakla ilişkilendiren bir 'karalama kampanyasına' karşı verdiği mücadelenin hikayesidir.
Premier Lig kulübü Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis'in Yunan futbolundaki rakiplerinden birine, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de henüz ilk aşamalarında olan bir iftira davası açtığı duyuruldu.
ARIS'IN BAŞKANI VE NETANYAHU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
ABD mahkeme belgelerine göre Marinakis, İngiltere'de açtığı davada, Yunan kulübü Aris'in başkanı Irini Karipidis'in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eski özel kalem müdürü Ari Harow ile işbirliği yaparak Forest'ın İngiltere'nin en üst ligine dönmesini sağlayan kişiye karşı altı ay boyunca "yanlış ve karalayıcı" iddialar içeren bir kampanya yürüttüğünü iddia etti.
Aris'in başkanı Irini Karipidis
"DOLANDIRICILIK, GASP, RÜŞVET, SİNDİRME"
Mahkeme belgelerinde, gizlilik kararı altında Marinakis karşıtı bir web sitesi - nottinghamforestfire.co.uk - kurulması, bir sosyal medya hesabı, bir YouTube kanalı ve iç saha maçlarından önce Nottingham'da gezdirilen iki mobil reklam panosu ayarladıkları iddia edilmektedir.
Mahkeme belgelerinde Marinakis, Yunan kulübü Olympiakos'un sahibi olmasıyla ilgili bir dizi makale, gönderi ve videoda 'Sistem' olarak bilinen bir suç örgütünün lideri olmakla; kendisi ve diğerleri aracılığıyla Yunanistan'da ulusal futbolun kontrolünü ele geçirmek için dolandırıcılık, gasp girişimi, rüşvet ve sindirme gibi suç ve yolsuzluk uygulamalarına girişmekle suçlandığını belirtmiştir.
Davada ayrıca, Forest'ın stadyumu City Ground üzerinde, taraftarları Marinakis'e karşı kışkırtmayı amaçlayan Marinakis karşıtı bir mesaj içeren bir uçak uçurma planları olduğu da iddia edildi.
"EROİN GEMİSİNİN ORTAĞIDIR"
Marinakis'in avukatı Christopher Scott, New York'taki Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, müvekkilinin 2014 yılında Yunanistan'ın Pire limanında durdurulan ve 2.1 ton eroin taşıyan Noor One adlı tankerle ilgili olarak "uluslararası eroin kaçakçılığına derinden ve aktif bir şekilde karışmış" olarak tasvir edildiğini söyledi.
Marinakis ayrıca, hukuk ekibinin ifadesiyle, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline karşı olduğunu açıkça beyan etmesine rağmen Rus petrolünden "alaycı ve ikiyüzlü bir şekilde" gizlice kazanç sağlamakla suçlandı.
PLAYOFF FİNAL MAÇINDA ŞİKE İDDİASI
Davada, Karipidis'in 2022 Championship play-off finalinde Nottingham Forest'ın Huddersfield Town karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin (rakiplerinin iki penaltı itirazı reddedilmişti) Premier Lig tarafından "şike" olarak soruşturulup soruşturulmadığını sorgulayan bir gazete makalesi taslağı bile önerdiği ve yazdığı iddia edildi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇINDA ŞİKE YAPTI!"
Karipidis ayrıca, Olympiakos'un 2020-21 Şampiyonlar Ligi play-off'larında Kıbrıs ekibi Omonia'ya karşı kazandığı zafer hakkında da "birçok söylenti" olduğunu yazdı. Karipidis'in önerdiği makale şike yapıldığına dair hiçbir kanıt sunmuyordu. Marinakis'in daha önce "bir maç sırasında bir kararı değiştirmeyi reddeden bir Yunan hakemin ailesine ait fırına bomba gönderdiğini" iddia etti.
Davaya göre bu, Marinakis'e karşı "ciddi suç faaliyetlerinin yanı sıra, hem profesyonel hem de kişisel olarak dürüstlük ve doğruluk konusundaki itibarının kalbine saldıran diğer yanlışları" iddia eden uluslararası çapta düzenlenmiş bir kampanyanın parçasıydı.
Harow'un avukatı Gerard Cukier yaptığı açıklamada, "Bay Harow ve şirketi Sheyaan Consulting aleyhinde ortaya atılan iddialar kesinlikle reddedilmektedir. Bay Harow, ne yazık ki Bay Marinakis ve Bayan Karipidis arasındaki bir anlaşmazlığın ortasında kalmıştır. Kendisi ve Sheyaan aleyhindeki işlemlerin iptal edilmesi için yapılan başvuru 31 Ekim'de Yüksek Mahkeme'de görüşülecektir," dedi.
İZLER DONALD TRUMP'IN DİJİTAL PAZARLAMA AJANSINA GÖTÜRDÜ
ABD'deki yasal belgeler, Marinakis'in müfettişlerinin sorumluları bulmak için yola çıktıklarında, izlerin onları, New York Times tarafından bildirildiği üzere, ABD 2016 başkanlık seçimleri sırasında Donald Trump ile kısa bir süre çalışan Teksas merkezli Harris Media adlı bir dijital pazarlama ajansına götürdüğünü detaylandırmaktadır.
Marinakis'in iddiasına göre, daha fazla araştırma, ajansın siyasi operasyonlar direktörü Brian Ruddle'ın, 200'den fazla paylaşım yapan ve bir örnek olarak Marinakis'in "Yunanistan'da bir şike çetesinin parçası olduğu için yasaklandığını" belirten @nottinghamff X hesabını oluşturmaktan sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.
Marinakis, "koordineli, anonim, medya karalama kampanyasının" arkasında kimin olduğunu tespit etmek için Harris Media'ya karşı bir Teksas eyalet mahkemesi ifşa emri aldı.
Marinakis'in iddiasına göre, bu süreçte Harris Media'nın kampanyayla bağlantılı iki ödeme aldığını öğrendi. Mahkeme kayıtlarına göre bu ödemelerden biri, Karipidis'in başkanı ve genel müdürü olan, ortağı Dimitris Messinezis'in de tek hissedarı olduğu Kıbrıs merkezli bir şirket olan Amani Swiss'ten 29.950 Avro; bir başka ödeme ise, Harow'un CEO'su olduğu İsrailli bir şirket olan Sheyaan Consulting'den 25.000 dolardı.
"KARIPIDIS VE HAROW BU OLAYA KARIŞTI"
Forest'ın mülkiyetini 2017 yılında devralan Marinakis, Londra Yüksek Mahkemesi'nde her iki şirkete de iftira ve komplo nedeniyle ağırlaştırılmış tazminat davası açtı. Yunanlı gemicilik kralı ayrıca Karipidis'i "görünen elebaşı" olarak ve Harow'u da olaya karıştığı iddiasıyla dava etti.
Marinakis, herhangi bir suça karıştığını her zaman reddetti ve geçmişte şike ve Noor One ile bağlantılı olarak soruşturulmuş olmasına rağmen, bu tür bir suçtan dolayı hiçbir zaman ceza almadı. Marinakis'in avukatları, güncelliğini yitirmiş ve itibarını kaybetmiş iddialar nedeniyle "büyük bir endişe ve sıkıntı" yaşadığını ve Nisan ayında yapılan başvuruda 2.1 milyon sterlinlik maddi zarara uğradığını belirtti.
Mahkeme belgeleri, Marinakis'in avukatlarının ilgili YouTube kanalını "coğrafi olarak engellediklerini" ve arkasında kimin olduğunu gizlemek için "kulübümüz" ve "taraftarlar tarafından ödeniyor" gibi ifadeler kullanan web sitesini ve X hesabını kapatmak için harekete geçtiklerini ortaya koydu.
Forest geçen yıl 23 Aralık'ta Bournemouth ile oynadığında, bir reklam panosu sekiz saat boyunca Nottingham şehir merkezinde ve stadyumun yakınındaki sokaklarda dolaşarak "Evangelos Marinakis, Neden Suçlular Listesinde?" mesajını yayınladı ve insanları bunu öğrenmek için web sitesine gitmeye yönlendirdi.
"MARINAKIS ŞEYTANİ VE TEHDİTKARDIR!"
İki hafta sonra Forest'ın evinde Blackpool ile Federasyon Kupası maçı vardı. Başka bir minibüs de Marinakis'in güvenlik görevlileri tarafından sahanın hemen yanındaki Pavilion Road'da durdurulana kadar aynı şeyi yaptı. Minibüste, web sitesine bağlı bir QR kodu ve Marinakis'in, hukuk ekibinin ifadesiyle, "şeytani ve tehditkar bir figür" olarak tasvir edildiği bir karikatürü vardı.
Marinakis'in iddiasına göre, web sitesine giren herkes, 2011, 2014, 2015, 2021 ve 2023 yılları için bir zaman çizelgesi ve "Organize suç", "Uyuşturucu Kaçakçısı", "Şike Yapan", "Yaptırım Kaçakçısı", "Katil mi?" ve "Kara Para Aklama" başlıklı sekmeler görecekti. Okuyucular, güncellemeler için kaydolmak suretiyle "Adalet ve Futbolda Yolsuzluğun Olmadığı Bir Gelecek İçin Ayakta Kalmaya!" teşvik edildi.
Marinakis de uzman avukatlar ve müfettişler aracılığıyla sorumluları bulmak ve şüphelileri mahkemeye çıkarmak için olağanüstü çaba sarf etti.
Marinakis'in hukuk ekibi, X platformunu (o zamanki adıyla Twitter), Norwich Pharmacal Order (NPO) - İngiltere ve Galler'de bilerek ya da bilmeyerek suiistimale karışmış üçüncü şahıslardan bilgi alınmasına izin veren bir ifşa emri - konusu yaptığında bir dönüm noktası yaşandı.
Ocak ayında, ilk reklam panosu için minibüs tedarik eden İngiltere merkezli reklam ajansı Promogroup Ltd.'ye bir başka NPO daha yapıldı.
Bu da Marinakis'in müfettişlerini Harris Media'ya yönlendirdi ve ABD mahkeme belgelerine göre Karipidis'i operasyonun merkezine yerleştiren bir dizi e-postanın ortaya çıkmasına yardımcı oldu.
Geçen yıl 18 Aralık'ta ABD mahkemesine sunulan "Uçak afişi" başlıklı e-posta zincirinde, Ruddle'ın Karipidis ve Harow'a Nottingham'da havanın uçağın kalkması için çok kötü olduğunu açıkladığı görüldü.
Harris Media yöneticisi, kampanya reklamlarının Nottingham'daki 22 otobüs durağına yerleştirildiğini ve bir minibüsün "maç öncesi, maç ve maç sonrası (Bournemouth) stadyumda dolaşmak için hazır olduğunu" söyledi. Sekiz saatlik bir zaman dilimimiz var... bu yüzden hepsini kullanabiliriz." Ruddle bunun "bütçemiz dahilinde" olduğunu da sözlerine ekledi.
Şirketin kurucusu ve CEO'su Vincent Harris'in de aynı e-posta zincirine kopyalandığı ve kötü hava koşullarının uçak pankartı planlarını bozmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığı görüldü.
Harris, "İlerlememizi öneriyorum," diye yazdı, "ve 'en kötü ihtimalle' bir sonraki iç saha maçında onu gerçekten pataklayacağız!"
Bir siyasi stratejist olan Harris, 2014 yılında Bloomberg tarafından "Cumhuriyetçi interneti icat eden adam" olarak tanımlanmıştı. Trump tarafından 2016 yılında işe alınmış ancak bir hafta sonra işten çıkarıldığı bildirilmişti. Daha önce Senatör Rand Paul'un ekibinde yer alan Harow, Marinakis'in yasal argümanlarına göre, Harris Media'nın 2015 yılında Netanyahu'nun seçim kampanyasına katılımı da dahil olmak üzere bir dizi girişim aracılığıyla Harow ile bir çalışma anlaşmasına sahipti. Şirketin Austin'in yanı sıra Miami, Ohio ve Tel Aviv'de de ofisleri bulunuyor.
"Merhaba Vincent!" Karipidis kırık bir İngilizceyle cevap verdi. "Anlayabiliyorum, Nottingham'da hava her zaman çok kötü. Şu andan itibaren her hafta böyle olacak, bu yüzden emin değilsek bu hava koşullarında tekrar denememenizi öneririm. Minibüs için daha iyi ve benzer tepkiler alacağımıza inanıyorum! Lütfen daha iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi deneyin."
E-postalar, Karipidis'in 8 Ocak'ta Harris Media'ya e-posta göndererek "uçak ve otobüs durakları" konusunda bir güncelleme istediğini gösterdi.
Davada, Karipidis'i Marinakis'i hedef almaya neyin motive etmiş olabileceği -eğer iddiaları doğruysa- ve aralarındaki iş ilişkisinin neden bu kadar hırçınlaştığı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Marinakis'in kardeşi Theodore, bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nin zirvesinde yer alan Aris'in sahibi.
Olympiakos ise dördüncü sırada. İki adam bir zamanlar yakın müttefikti, ancak son 18 ayda bu durumun dramatik bir şekilde değiştiği anlaşıldı ve Theodore artık Olympiakos'un ana rakiplerinden biri olan AEK'nın müttefiki olarak görüldü.
Olympiakos'un sahibi Vangelos Marinakis (ortada), Aris'in sahibi olan kardeşi Theodore Marinakis (Sağda) Avrupa Konferans Ligi finalinde
"HAKEMİN AYAĞINA TÜKÜRDÜ"
Davada, Yunanistan Ticaret Konseyi'nin başkanlığını da yürüten İrini'nin Harris Media'ya Marinakis karşıtı paylaşımlarını "etiketlemeleri" için 80 gazeteci ve kuruluşun yanı sıra 16 X hesabının listesini gönderdiği belirtildi.
Hakemin ayağına tükürdüğü iddiasıyla beş maç stadyumdan men cezası alan Marinakis, ilgili kişilerin kendisi hakkında daha fazla suçlamada bulunmaması için ihtiyati tedbir kararı alınmasını da talep etti.
Scott mahkeme belgelerinde, "Karalama kampanyası, çeşitli platformlardaki yayınları anonimleştiren ve kampanyayı tabandan gelen, taraftar liderliğindeki bir kampanya grubunun finanse ettiği gibi yanlış bir izlenim yaratan ortak komplocuların kimliğini ve katılımını gizlemek için kasıtlı olarak tasarlandı," dedi.
"Bilinen işbirlikçiler ayrıca çeşitli kuruluşları ödemeler ve işlemler için kanal olarak kullanarak kampanyayla olan bağlarını gizlediler."
Karipidis, avukatları aracılığıyla yorum yapmadı. Ancak Marinakis'i mahkemeye vermeye hazır olduğu anlaşıldı ve Harow'la birlikte İngiltere'deki hakaret davasının düşürülmesini talep etmeleri beklendi."
İddialarda Marinakis'in 'Sistem' olarak belirtilen bir suç örgütünün başı olduğu ve bu örgütün eroin kaçakçılığı ve şike dahil birçok suçu işlediği öne sürüldü.
Bu yazı 30 Ekim 2024'te Daniel Taylor imzasıyla The Athletic'te yayınlanmıştır ve Sporx tarafından çevrilmiştir.
"Bu, bir futbol kulübü sahibinin kendisini eroin kaçakçılığı, şike ve 'Sistem' olarak bilinen bir suç örgütünün başı olmakla ilişkilendiren bir 'karalama kampanyasına' karşı verdiği mücadelenin hikayesidir.
Premier Lig kulübü Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis'in Yunan futbolundaki rakiplerinden birine, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de henüz ilk aşamalarında olan bir iftira davası açtığı duyuruldu.
ARIS'IN BAŞKANI VE NETANYAHU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
ABD mahkeme belgelerine göre Marinakis, İngiltere'de açtığı davada, Yunan kulübü Aris'in başkanı Irini Karipidis'in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eski özel kalem müdürü Ari Harow ile işbirliği yaparak Forest'ın İngiltere'nin en üst ligine dönmesini sağlayan kişiye karşı altı ay boyunca "yanlış ve karalayıcı" iddialar içeren bir kampanya yürüttüğünü iddia etti.
Aris'in başkanı Irini Karipidis
"DOLANDIRICILIK, GASP, RÜŞVET, SİNDİRME"
Mahkeme belgelerinde, gizlilik kararı altında Marinakis karşıtı bir web sitesi - nottinghamforestfire.co.uk - kurulması, bir sosyal medya hesabı, bir YouTube kanalı ve iç saha maçlarından önce Nottingham'da gezdirilen iki mobil reklam panosu ayarladıkları iddia edilmektedir.
Mahkeme belgelerinde Marinakis, Yunan kulübü Olympiakos'un sahibi olmasıyla ilgili bir dizi makale, gönderi ve videoda 'Sistem' olarak bilinen bir suç örgütünün lideri olmakla; kendisi ve diğerleri aracılığıyla Yunanistan'da ulusal futbolun kontrolünü ele geçirmek için dolandırıcılık, gasp girişimi, rüşvet ve sindirme gibi suç ve yolsuzluk uygulamalarına girişmekle suçlandığını belirtmiştir.
Davada ayrıca, Forest'ın stadyumu City Ground üzerinde, taraftarları Marinakis'e karşı kışkırtmayı amaçlayan Marinakis karşıtı bir mesaj içeren bir uçak uçurma planları olduğu da iddia edildi.
"EROİN GEMİSİNİN ORTAĞIDIR"
Marinakis'in avukatı Christopher Scott, New York'taki Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, müvekkilinin 2014 yılında Yunanistan'ın Pire limanında durdurulan ve 2.1 ton eroin taşıyan Noor One adlı tankerle ilgili olarak "uluslararası eroin kaçakçılığına derinden ve aktif bir şekilde karışmış" olarak tasvir edildiğini söyledi.
Marinakis ayrıca, hukuk ekibinin ifadesiyle, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline karşı olduğunu açıkça beyan etmesine rağmen Rus petrolünden "alaycı ve ikiyüzlü bir şekilde" gizlice kazanç sağlamakla suçlandı.
PLAYOFF FİNAL MAÇINDA ŞİKE İDDİASI
Davada, Karipidis'in 2022 Championship play-off finalinde Nottingham Forest'ın Huddersfield Town karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin (rakiplerinin iki penaltı itirazı reddedilmişti) Premier Lig tarafından "şike" olarak soruşturulup soruşturulmadığını sorgulayan bir gazete makalesi taslağı bile önerdiği ve yazdığı iddia edildi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇINDA ŞİKE YAPTI!"
Karipidis ayrıca, Olympiakos'un 2020-21 Şampiyonlar Ligi play-off'larında Kıbrıs ekibi Omonia'ya karşı kazandığı zafer hakkında da "birçok söylenti" olduğunu yazdı. Karipidis'in önerdiği makale şike yapıldığına dair hiçbir kanıt sunmuyordu. Marinakis'in daha önce "bir maç sırasında bir kararı değiştirmeyi reddeden bir Yunan hakemin ailesine ait fırına bomba gönderdiğini" iddia etti.
Davaya göre bu, Marinakis'e karşı "ciddi suç faaliyetlerinin yanı sıra, hem profesyonel hem de kişisel olarak dürüstlük ve doğruluk konusundaki itibarının kalbine saldıran diğer yanlışları" iddia eden uluslararası çapta düzenlenmiş bir kampanyanın parçasıydı.
Harow'un avukatı Gerard Cukier yaptığı açıklamada, "Bay Harow ve şirketi Sheyaan Consulting aleyhinde ortaya atılan iddialar kesinlikle reddedilmektedir. Bay Harow, ne yazık ki Bay Marinakis ve Bayan Karipidis arasındaki bir anlaşmazlığın ortasında kalmıştır. Kendisi ve Sheyaan aleyhindeki işlemlerin iptal edilmesi için yapılan başvuru 31 Ekim'de Yüksek Mahkeme'de görüşülecektir," dedi.
İZLER DONALD TRUMP'IN DİJİTAL PAZARLAMA AJANSINA GÖTÜRDÜ
ABD'deki yasal belgeler, Marinakis'in müfettişlerinin sorumluları bulmak için yola çıktıklarında, izlerin onları, New York Times tarafından bildirildiği üzere, ABD 2016 başkanlık seçimleri sırasında Donald Trump ile kısa bir süre çalışan Teksas merkezli Harris Media adlı bir dijital pazarlama ajansına götürdüğünü detaylandırmaktadır.
Marinakis'in iddiasına göre, daha fazla araştırma, ajansın siyasi operasyonlar direktörü Brian Ruddle'ın, 200'den fazla paylaşım yapan ve bir örnek olarak Marinakis'in "Yunanistan'da bir şike çetesinin parçası olduğu için yasaklandığını" belirten @nottinghamff X hesabını oluşturmaktan sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.
Marinakis, "koordineli, anonim, medya karalama kampanyasının" arkasında kimin olduğunu tespit etmek için Harris Media'ya karşı bir Teksas eyalet mahkemesi ifşa emri aldı.
Marinakis'in iddiasına göre, bu süreçte Harris Media'nın kampanyayla bağlantılı iki ödeme aldığını öğrendi. Mahkeme kayıtlarına göre bu ödemelerden biri, Karipidis'in başkanı ve genel müdürü olan, ortağı Dimitris Messinezis'in de tek hissedarı olduğu Kıbrıs merkezli bir şirket olan Amani Swiss'ten 29.950 Avro; bir başka ödeme ise, Harow'un CEO'su olduğu İsrailli bir şirket olan Sheyaan Consulting'den 25.000 dolardı.
"KARIPIDIS VE HAROW BU OLAYA KARIŞTI"
Forest'ın mülkiyetini 2017 yılında devralan Marinakis, Londra Yüksek Mahkemesi'nde her iki şirkete de iftira ve komplo nedeniyle ağırlaştırılmış tazminat davası açtı. Yunanlı gemicilik kralı ayrıca Karipidis'i "görünen elebaşı" olarak ve Harow'u da olaya karıştığı iddiasıyla dava etti.
Marinakis, herhangi bir suça karıştığını her zaman reddetti ve geçmişte şike ve Noor One ile bağlantılı olarak soruşturulmuş olmasına rağmen, bu tür bir suçtan dolayı hiçbir zaman ceza almadı. Marinakis'in avukatları, güncelliğini yitirmiş ve itibarını kaybetmiş iddialar nedeniyle "büyük bir endişe ve sıkıntı" yaşadığını ve Nisan ayında yapılan başvuruda 2.1 milyon sterlinlik maddi zarara uğradığını belirtti.
Mahkeme belgeleri, Marinakis'in avukatlarının ilgili YouTube kanalını "coğrafi olarak engellediklerini" ve arkasında kimin olduğunu gizlemek için "kulübümüz" ve "taraftarlar tarafından ödeniyor" gibi ifadeler kullanan web sitesini ve X hesabını kapatmak için harekete geçtiklerini ortaya koydu.
Forest geçen yıl 23 Aralık'ta Bournemouth ile oynadığında, bir reklam panosu sekiz saat boyunca Nottingham şehir merkezinde ve stadyumun yakınındaki sokaklarda dolaşarak "Evangelos Marinakis, Neden Suçlular Listesinde?" mesajını yayınladı ve insanları bunu öğrenmek için web sitesine gitmeye yönlendirdi.
"MARINAKIS ŞEYTANİ VE TEHDİTKARDIR!"
İki hafta sonra Forest'ın evinde Blackpool ile Federasyon Kupası maçı vardı. Başka bir minibüs de Marinakis'in güvenlik görevlileri tarafından sahanın hemen yanındaki Pavilion Road'da durdurulana kadar aynı şeyi yaptı. Minibüste, web sitesine bağlı bir QR kodu ve Marinakis'in, hukuk ekibinin ifadesiyle, "şeytani ve tehditkar bir figür" olarak tasvir edildiği bir karikatürü vardı.
Marinakis'in iddiasına göre, web sitesine giren herkes, 2011, 2014, 2015, 2021 ve 2023 yılları için bir zaman çizelgesi ve "Organize suç", "Uyuşturucu Kaçakçısı", "Şike Yapan", "Yaptırım Kaçakçısı", "Katil mi?" ve "Kara Para Aklama" başlıklı sekmeler görecekti. Okuyucular, güncellemeler için kaydolmak suretiyle "Adalet ve Futbolda Yolsuzluğun Olmadığı Bir Gelecek İçin Ayakta Kalmaya!" teşvik edildi.
Marinakis de uzman avukatlar ve müfettişler aracılığıyla sorumluları bulmak ve şüphelileri mahkemeye çıkarmak için olağanüstü çaba sarf etti.
Marinakis'in hukuk ekibi, X platformunu (o zamanki adıyla Twitter), Norwich Pharmacal Order (NPO) - İngiltere ve Galler'de bilerek ya da bilmeyerek suiistimale karışmış üçüncü şahıslardan bilgi alınmasına izin veren bir ifşa emri - konusu yaptığında bir dönüm noktası yaşandı.
Ocak ayında, ilk reklam panosu için minibüs tedarik eden İngiltere merkezli reklam ajansı Promogroup Ltd.'ye bir başka NPO daha yapıldı.
Bu da Marinakis'in müfettişlerini Harris Media'ya yönlendirdi ve ABD mahkeme belgelerine göre Karipidis'i operasyonun merkezine yerleştiren bir dizi e-postanın ortaya çıkmasına yardımcı oldu.
Geçen yıl 18 Aralık'ta ABD mahkemesine sunulan "Uçak afişi" başlıklı e-posta zincirinde, Ruddle'ın Karipidis ve Harow'a Nottingham'da havanın uçağın kalkması için çok kötü olduğunu açıkladığı görüldü.
Harris Media yöneticisi, kampanya reklamlarının Nottingham'daki 22 otobüs durağına yerleştirildiğini ve bir minibüsün "maç öncesi, maç ve maç sonrası (Bournemouth) stadyumda dolaşmak için hazır olduğunu" söyledi. Sekiz saatlik bir zaman dilimimiz var... bu yüzden hepsini kullanabiliriz." Ruddle bunun "bütçemiz dahilinde" olduğunu da sözlerine ekledi.
Şirketin kurucusu ve CEO'su Vincent Harris'in de aynı e-posta zincirine kopyalandığı ve kötü hava koşullarının uçak pankartı planlarını bozmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığı görüldü.
Harris, "İlerlememizi öneriyorum," diye yazdı, "ve 'en kötü ihtimalle' bir sonraki iç saha maçında onu gerçekten pataklayacağız!"
Bir siyasi stratejist olan Harris, 2014 yılında Bloomberg tarafından "Cumhuriyetçi interneti icat eden adam" olarak tanımlanmıştı. Trump tarafından 2016 yılında işe alınmış ancak bir hafta sonra işten çıkarıldığı bildirilmişti. Daha önce Senatör Rand Paul'un ekibinde yer alan Harow, Marinakis'in yasal argümanlarına göre, Harris Media'nın 2015 yılında Netanyahu'nun seçim kampanyasına katılımı da dahil olmak üzere bir dizi girişim aracılığıyla Harow ile bir çalışma anlaşmasına sahipti. Şirketin Austin'in yanı sıra Miami, Ohio ve Tel Aviv'de de ofisleri bulunuyor.
"Merhaba Vincent!" Karipidis kırık bir İngilizceyle cevap verdi. "Anlayabiliyorum, Nottingham'da hava her zaman çok kötü. Şu andan itibaren her hafta böyle olacak, bu yüzden emin değilsek bu hava koşullarında tekrar denememenizi öneririm. Minibüs için daha iyi ve benzer tepkiler alacağımıza inanıyorum! Lütfen daha iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi deneyin."
E-postalar, Karipidis'in 8 Ocak'ta Harris Media'ya e-posta göndererek "uçak ve otobüs durakları" konusunda bir güncelleme istediğini gösterdi.
Davada, Karipidis'i Marinakis'i hedef almaya neyin motive etmiş olabileceği -eğer iddiaları doğruysa- ve aralarındaki iş ilişkisinin neden bu kadar hırçınlaştığı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Marinakis'in kardeşi Theodore, bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nin zirvesinde yer alan Aris'in sahibi.
Olympiakos ise dördüncü sırada. İki adam bir zamanlar yakın müttefikti, ancak son 18 ayda bu durumun dramatik bir şekilde değiştiği anlaşıldı ve Theodore artık Olympiakos'un ana rakiplerinden biri olan AEK'nın müttefiki olarak görüldü.
Olympiakos'un sahibi Vangelos Marinakis (ortada), Aris'in sahibi olan kardeşi Theodore Marinakis (Sağda) Avrupa Konferans Ligi finalinde
"HAKEMİN AYAĞINA TÜKÜRDÜ"
Davada, Yunanistan Ticaret Konseyi'nin başkanlığını da yürüten İrini'nin Harris Media'ya Marinakis karşıtı paylaşımlarını "etiketlemeleri" için 80 gazeteci ve kuruluşun yanı sıra 16 X hesabının listesini gönderdiği belirtildi.
Hakemin ayağına tükürdüğü iddiasıyla beş maç stadyumdan men cezası alan Marinakis, ilgili kişilerin kendisi hakkında daha fazla suçlamada bulunmaması için ihtiyati tedbir kararı alınmasını da talep etti.
Scott mahkeme belgelerinde, "Karalama kampanyası, çeşitli platformlardaki yayınları anonimleştiren ve kampanyayı tabandan gelen, taraftar liderliğindeki bir kampanya grubunun finanse ettiği gibi yanlış bir izlenim yaratan ortak komplocuların kimliğini ve katılımını gizlemek için kasıtlı olarak tasarlandı," dedi.
"Bilinen işbirlikçiler ayrıca çeşitli kuruluşları ödemeler ve işlemler için kanal olarak kullanarak kampanyayla olan bağlarını gizlediler."
Karipidis, avukatları aracılığıyla yorum yapmadı. Ancak Marinakis'i mahkemeye vermeye hazır olduğu anlaşıldı ve Harow'la birlikte İngiltere'deki hakaret davasının düşürülmesini talep etmeleri beklendi."