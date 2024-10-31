Fenerbahçe'nin rakibi Obradovic

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de cuma günü Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin rakibi Obradovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2024 12:50
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 7. haftasında cuma günü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, çift maç haftasındaki ikinci müsabakasını eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisiyle yapacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan'a da üstünlük kurarak sezonun ikinci çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

THY EuroLeague'de çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 13. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY EuroLeague'de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçın 8'ini sarı-lacivertliler, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery