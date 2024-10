Hüseyin Yücel: 'Arda Kardeşler'e olan hıncımız geçmedi'

Çok kötü bir Galatasaray maçı geçirdik. Gerçi maç çok kötü değildi ama rezalet bir hakem yönetimi vardı. Tabii sıkıntımız onunla da kalmadı. Maçın bitiminde Sezgin kardeşimizin ufak bir arbededen dolayı içeri alınması söz konusu oldu. Cidden 2-3 gündür uyumuyoruz. Dün güzel haberi aldık. Sezgin kardeşimiz salıverildi. Tutuksuz olarak yargılanacak. Ama tabii ki hala hıncımız geçmedi Arda Kardeşler'e. Çünkü maçtan önce, hakemin herhangi bir şekilde sonuca tesir etmeyeceği bir maç ortamı temenni etmiştim ama böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Tam anlamıyla maça etki eden bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık. Ama her işte bir hayır vardır. Şu an tüm camia, Beşiktaş'ın yönetim kurulundan, kurullarından taraftarına kadar, tüm derneklerine kadar kenetlenmiş durumda." dedi.



"İLERİ BAKMAK ZORUNDAYIZ"



Derbiye takılı kalmayacaklarını söyleyen Yücel, "Her şeye ve herkese rağmen ileri bakmak durumundayız. Uzun bir maraton. Senenin sonunda ipi göğüslemek için tüm gayreti sarf etmeliyiz. Tüm camia olarak, bir bütün olarak, birlik olarak hareket etmeliyiz. Ben inanıyorum ki, yılın sonunda gülen taraf Beşiktaş olacaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



"TFF İLE GÖRÜŞTÜK; YETMEZ!"



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüşme yaptıklarını açıklayan Yücel, " Ben dün, yönetim kurulu üyemiz Burak Aslan ile beraber Ankara'daydım. Özellikle Sezgin kardeşimiz için bazı temaslarla alakalı oraya gittik. TFF Başkanı ile Ankara'da görüştük. Bu eleştirilerimizi, sıkıntılarımızı dile getirdik. O da tüm olayın farkında. Maçtaki hakem yönetiminin nasıl cereyan ettiğinin farkında. Gereğini yapacağını bize söyledi. Bize bunun sözünü verdi. Biz de 'sonuna kadar güveniyoruz başkanım' dedik. Şimdilik federasyondan atılacak adımı bekliyoruz ama zannedersem önümüzdeki hafta zaten Arda Kardeşler'e maç verilmemiş. İlk yarının sonuna kadar maç verilmeyeceği yönünde de haberler çıktı ama tabii bu yetmez, biz sonuna kadar kovalayacağız. Ama TFF'ye de bu anlamda güveniyorum alacağı karardan ötürü. Güvenmek istiyorum." sözlerini sarf etti.





Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray derbisindeki hakem performansı hakkında açıklamalarda bulundu.Gündem Beşiktaş'a konuşan Yücel,