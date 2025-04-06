Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Olympique Lyon, sahasında Lille'i konuk etti.



Groupama'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon, 2-1 kazandı.



Karşılaşmada Lyon'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette ve dakika 70'de Rayan Cherki'den geldi. Konuk takımın tek golünü ise dakika 1'de Bafode Diakite kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Lyon ligde puanını 48'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Lille ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.



Ligde gelecek hafta Lyon, Auxerre'ye deplasmanda konuk olacak. Lille ise Toulouse deplasmanında olacak.