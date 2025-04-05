Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile 3-3 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tuncay Şanlı, "Kaybedebilirdik fakat maçı çevirdik, bu 1 puan bizim için çok değerliydi." dedi.



Şanlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini söyledi.



Mücadele açısından farklı bir maç oynadıklarını belirten Şanlı, "İlk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Planlarımız vardı ama çok basit goller yedik. İkinci yarıya çok karakterli bir oyun koyduk, karakterli oyuncular vardı sahada. İnanılmaz mücadele ettiler. Çok fazla da pozisyona girdiler. Özellikle ikinci yarıya baktığımızda kalemizde bir tane pozisyon hatırlıyorum. Onun haricinde hemen hemen bütün oyuncularımız ceza sahasının içinde pozisyon bulmaya çalıştı, buldular da." diye konuştu.



Oyuncularını tebrik eden Şanlı, "Belki biraz acele etmeseydik, final paslarında biraz acele etmeyip daha sakin olsaydık 3-1'den maçı çevirmiş olabilirdik. Rakip takımı da tebrik ediyorum, onlar da büyük bir mücadelenin içinde. Sıralamada puanlar çok yakın. Kaybedebilirdik fakat maçı çevirdik, bu 1 puan bizim için çok değerliydi. Özellikle psikolojik olarak çok önemliydi." ifadelerini kullandı.



Esenler Erokspor cephesi



Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise farklı kazanabilecekleri maçı berabere tamamladıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Çorum FK'nin adam eksiltebilen yetenekli oyunculara sahip olduğunu, bu nedenle zorlandıklarını dile getiren Özköylü, 3 gol buldukları maçta 3-4 tane de net pozisyondan yararlanamadıklarını ifade etti.



Çorum FK'nin ikinci yarının başında golü bulmasıyla direncinin arttığını aktaran Özköylü, "Oyun kimliği olan, sahada ne yaptığını çok iyi bilen, etkili oyunculara sahip bir takıma karşı ilk yarı tam da oynanması gerektiği gibi, alanları doğru kapatarak rakibe oynama fırsatı vermedik. Rakibin hakkını vermek lazım, ikinci yarı çok etkili hücum yaptılar. Biz orada zaman zaman çaresiz kaldık, fazla pozisyon verdik. Savunma oynamamıza rağmen rakibin etkili hücumları vardı. Son bölümde maalesef yine kendi hatamızdan yediğimiz bir golle maç berabere bitti." diye konuştu.



Kendi hataları nedeniyle 3 gol yediklerini dile getiren Özköylü, "Belki farklı kazanabileceğimiz maçta berabere kaldık. Ligde üst sıraları hedefleyen, iyi futbol oynayan Çorum FK gibi iyi bir takıma karşı deplasmanında alınan 1 puan bizim için teselli oldu. 3 farklı önde olduğumuz, 5 golü atabileceğimiz bir maçta böyle bir durumla karşı karşıya kalmak üzdü bizi ama deplasmanda 1 puan da en azından bir teselli oldu." değerlendirmesinde bulundu.



