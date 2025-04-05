İtalya Serie A 31. hafta karşılaşmasında Milan, sahaında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 2-2 sona erdi.
Fiorentina, 7. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fiorentina'da Moise Kean, 10. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Milan, 23. dakikada Tammy Abraham ile durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı Fiorentina kalesine yüklenen Milan, aradığı eşitlik golünü 64. dakikada buldu. Milan'da bu dakikada Luka Jovic, karşılaşmayı 2-2'ye getiren golü attı.
Maçta başka gol olmadı ve Milan - Fiorentina mücadelesi 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Milan 48, Fiorentina 52 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Fiorentina, sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek.
Fiorentina, 7. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fiorentina'da Moise Kean, 10. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Milan, 23. dakikada Tammy Abraham ile durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı Fiorentina kalesine yüklenen Milan, aradığı eşitlik golünü 64. dakikada buldu. Milan'da bu dakikada Luka Jovic, karşılaşmayı 2-2'ye getiren golü attı.
Maçta başka gol olmadı ve Milan - Fiorentina mücadelesi 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Milan 48, Fiorentina 52 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Fiorentina, sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek.