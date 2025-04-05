İtalya Serie A 31. hafta karşılaşmasında Milan, sahaında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 2-2 sona erdi.



Fiorentina, 7. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fiorentina'da Moise Kean, 10. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.



Milan, 23. dakikada Tammy Abraham ile durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



İkinci yarı Fiorentina kalesine yüklenen Milan, aradığı eşitlik golünü 64. dakikada buldu. Milan'da bu dakikada Luka Jovic, karşılaşmayı 2-2'ye getiren golü attı.



Maçta başka gol olmadı ve Milan - Fiorentina mücadelesi 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Milan 48, Fiorentina 52 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Fiorentina, sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek.



