Milan'a Fiorentina maçında geri dönüş yetmedi!

İtalya Serie A'da Milan, sahasında Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. Milan, 2-0'dan geri dönmesine rağmen galibiyeti bulamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan'a Fiorentina maçında geri dönüş yetmedi!
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05 Nisan 2025 23:45
İtalya Serie A 31. hafta karşılaşmasında Milan, sahaında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 2-2 sona erdi.

Fiorentina, 7. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fiorentina'da Moise Kean, 10. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Milan, 23. dakikada Tammy Abraham ile durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı Fiorentina kalesine yüklenen Milan, aradığı eşitlik golünü 64. dakikada buldu. Milan'da bu dakikada Luka Jovic, karşılaşmayı 2-2'ye getiren golü attı.

Maçta başka gol olmadı ve Milan - Fiorentina mücadelesi 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Milan 48, Fiorentina 52 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Fiorentina, sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek.

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