Cezaya ilşkin Jannik Sinner: 'Çok daha kötü olabilirdi'

Aldığı doping cezası sonrası Mayıs ayında Roma'da düzenlenecek Masters 1000'de kortlara dönmeye hazırlanan dünya bir numarası Jannik Sinner, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ile yaptığı anlaşmadan bu yana ilk kez konuştu.



L'Équipe'te yer alan habere göre 23 yaşındaki İtalyan raket, cumartesi günü İtalyan televizyon kanalı Sky Sport'ta yayınlanan röportajında cezasına ilişkin ilk kez konuştu. Sinner açıklamasında yaptırımları haksız bulsa da, daha kötü yaptırımlara da maruz kalabileceğinin altını çizdi.



"Bütün bunları sindirmem biraz daha uzun sürecek ama buradayım. Roma'ya dönmek için sabırsızlanıyorum."



Ocak ayında Alexander Zverev'i yenerek Avustralya Açık'ı kazanan, üç kez Grand Slam şampiyonluğu bulunan oyuncu, "İki kötünün iyisini seçmek zorundaydık ve sanırım öyle yaptık" dedi. Yaşadığım şey biraz haksızlık ama çok daha kötü olabilirdi, çok daha haksız olabilirdi. »



"Bu kararı aldıktan sonra kendimi yeniden bulmam biraz zaman aldı " diye ekledi. Bu olayın ötesinde benim için hiç kolay olmayan başka şeyler de yaşandı. Tüm bunları hazmetmem biraz daha uzun sürecek ama buradayım. Roma'ya dönmek için sabırsızlanıyorum. »



WADA ile anlaşmanın açıklanması ve Sinner'ın cezasının ödenmesi pistte büyük tepki ve eleştirilere yol açtı; bunların başında da Avustralyalı Nick Kyrgios geliyordu. Kyrgios veya kendisini yenen diğer oyuncularla karşılaşmaktan endişe edip etmeyeceği sorulduğunda, İtalyan lafını dolandırdı: "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü ne olacağını bilmiyorum. Ne olduğunu biliyorum, masumum. Tek istediğim dinginlikle tenis oynamak. Hikaye burada bitiyor. Her şeyin yoluna gireceğinden eminim." ifadelerine yer verdi.



23 yaşındaki İtalyan raketin kariyerinde iki Avustralya Açık ve bir Amerika Açık şampiyonlukları bulunuyor.



