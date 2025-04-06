Zeyyat Kafkas: 'Kazanmaya geldik'

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Fenerbahçe maçıyla ilgili Beyaz TV'ye konuştu.
Kafkas, "Kazanmak için geldik. Takımda eksikler var ama iyi bir takımız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Başka bir düşüncemiz yok." dedi.
Zeyyat Kafkas, "Derbinin ardından yaşanan olaylar, sevkler Trabzonspor'u nasıl etkiledi?" sorusunun ardından, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Oynanan tiyatroda iki tane sanatçı arasında yaşanan tartışmalar bizi ilgilendirmiyoruz. Biz futbolda kalmak, sahada kalmak ve sadece futbol konuşmak istiyoruz." yanıtını verdi.
Bordo-mavili yönetici, son olarak, taraftarla ilgili, "Taraftarımız bu sene bizi fazlasıyla mutlu etti. Avrupa'da geçen hafta rekor kırdılar. Eskiden beri böyleydi zaten. Şimdi katmerli yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz taraftarımıza. Her zaman yanımızdalar. Takıma sahip çıkıyorlar. Trabzonspor'un önü aydınlık, hiç kimse merak etmesin." diye konuştu.
Kafkas, "Kazanmak için geldik. Takımda eksikler var ama iyi bir takımız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Başka bir düşüncemiz yok." dedi.
Zeyyat Kafkas, "Derbinin ardından yaşanan olaylar, sevkler Trabzonspor'u nasıl etkiledi?" sorusunun ardından, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Oynanan tiyatroda iki tane sanatçı arasında yaşanan tartışmalar bizi ilgilendirmiyoruz. Biz futbolda kalmak, sahada kalmak ve sadece futbol konuşmak istiyoruz." yanıtını verdi.
Bordo-mavili yönetici, son olarak, taraftarla ilgili, "Taraftarımız bu sene bizi fazlasıyla mutlu etti. Avrupa'da geçen hafta rekor kırdılar. Eskiden beri böyleydi zaten. Şimdi katmerli yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz taraftarımıza. Her zaman yanımızdalar. Takıma sahip çıkıyorlar. Trabzonspor'un önü aydınlık, hiç kimse merak etmesin." diye konuştu.