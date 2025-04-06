Halkbank'ta başantrenör Kolakovic ile yollar ayrıldı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta başantrenör Kolakovic ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Halkbank'ta başantrenör Kolakovic ile yollar ayrıldı
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06 Nisan 2025 00:58
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Karadağlı başantrenör Igor Kolakovic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Halkbank Erkek Voleybol Takımı başantrenörlüğü görevine getirilen Sayın Igor Kolakovic ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Sayın Kolakovic'e verdiği emekler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise normal sezonu 5. sırada tamamladı.

Halkbank, play-off 5-8 etabı ilk maçında konuk ettiği On Hotels Alanya Belediyespor'a 3-1 yenildi.



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