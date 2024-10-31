TUS sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM takvimi TUS tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 sınav takviminin yayımlanacağı tarih, sınavlara katılacak olan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yayımlanacak olan 2025 sınav takvimi ile birlikte TUS sınav tarihleri de belli olacak. Peki, 2025 TUS sınavı ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 takvimi henüz netleşmedi. Fakat bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

TUS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz