Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, teknik direktörlüğe Yusuf Şimşek'in getirildiğini açıkladı.

Haber; AA
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Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!
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31 Ekim 2024 19:48
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Furkan Akgül, teknik direktör Yusuf Şimşek bir araya geldi.

Görüşmenin ardından teknik direktör Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Akdeniz ekibi, 27 Ekim'de teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı.

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