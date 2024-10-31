Ali Koç teklifi kabul etti: Yıllar sonra bir ilk!

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Ali Koç, Ertuğrul Doğan'ın yemek davetini kabul etti. İki kulübün başkanı yıllar sonra ilk kez Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi bir araya gelerek dostluk görüntüleri verecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Koç teklifi kabul etti: Yıllar sonra bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2024 10:16
Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi dostluk rüzgarları esiyor. Geçen sene yaşanan olaylardan dolayı gerilen ortamın yumuşatılması için kulüp başkanları devreye girdi.

ALİ KOÇ KABUL ETTİ

Zeytin dalını uzatan ilk isim Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Doğan, telefonla Ali Koç'u arayarak "Sayın Başkan maç öncesinde yemek yiyelim. Gündemdeki konuları konuşalım" teklifinde bulundu. Ali Koç'un da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

TFF BAŞKANI DA KATILACAK

Trabzon'da gerçekleşecek yemek davetine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılacağı bildirildi. Hacıosmanoğlu ile Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in İstanbul ziyaretinde bir araya gelmiş ve özel bir görüşme gerçekleştirilmişti. Servis edilen fotoğrafta iki başkanın samimi görüntüleri dostluk adına güzel mesajlar vermişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery