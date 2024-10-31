Ali Koç teklifi kabul etti: Yıllar sonra bir ilk!

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi dostluk rüzgarları esiyor. Geçen sene yaşanan olaylardan dolayı gerilen ortamın yumuşatılması için kulüp başkanları devreye girdi.
ALİ KOÇ KABUL ETTİ
Zeytin dalını uzatan ilk isim Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Doğan, telefonla Ali Koç'u arayarak "Sayın Başkan maç öncesinde yemek yiyelim. Gündemdeki konuları konuşalım" teklifinde bulundu. Ali Koç'un da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
TFF BAŞKANI DA KATILACAK
Trabzon'da gerçekleşecek yemek davetine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılacağı bildirildi. Hacıosmanoğlu ile Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in İstanbul ziyaretinde bir araya gelmiş ve özel bir görüşme gerçekleştirilmişti. Servis edilen fotoğrafta iki başkanın samimi görüntüleri dostluk adına güzel mesajlar vermişti.
ALİ KOÇ KABUL ETTİ
Zeytin dalını uzatan ilk isim Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Doğan, telefonla Ali Koç'u arayarak "Sayın Başkan maç öncesinde yemek yiyelim. Gündemdeki konuları konuşalım" teklifinde bulundu. Ali Koç'un da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
TFF BAŞKANI DA KATILACAK
Trabzon'da gerçekleşecek yemek davetine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılacağı bildirildi. Hacıosmanoğlu ile Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in İstanbul ziyaretinde bir araya gelmiş ve özel bir görüşme gerçekleştirilmişti. Servis edilen fotoğrafta iki başkanın samimi görüntüleri dostluk adına güzel mesajlar vermişti.