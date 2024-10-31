Türkiye Atıcılık Federasyonunun yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı

Türkiye Atıcılık Federasyonunun olağan genel kurulunda göreve gelen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Atıcılık Federasyonunun yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı
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31 Ekim 2024 21:14
Türkiye Atıcılık Federasyonunun olağan genel kurulunda göreve gelen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, başkanlığa seçilen Murat Kocakaya'nın yeni yönetiminin ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan ilk toplantıda olimpiyat ve paralimpik oyunlar için uzun vadeli stratejik hedeflerin ele alındığı kaydedildi.

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