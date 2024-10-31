Suudi Arabistan Ligi 9. hafta maçında El-İttihad, evinde El-Ehli ile karşı karşıya geldi.
Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
El-İttihad'a galibiyeti getiren gol 42. dakikada Salih eş-Şehri'den geldi.
Bu galibiyetle birlikte El-İttihad, puanını 24'e çıkarırken El-Ehli; 11 puanda kaldı.
Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
El-İttihad'a galibiyeti getiren gol 42. dakikada Salih eş-Şehri'den geldi.
Bu galibiyetle birlikte El-İttihad, puanını 24'e çıkarırken El-Ehli; 11 puanda kaldı.