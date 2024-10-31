El-İttihad, evinde tek golle kazandı

Suudi Arabistan Ligi 9. hafta maçında El-İttihad, evinde El-Ehli'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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El-İttihad, evinde tek golle kazandı
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31 Ekim 2024 23:10
Suudi Arabistan Ligi 9. hafta maçında El-İttihad, evinde El-Ehli ile karşı karşıya geldi. 

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

El-İttihad'a galibiyeti getiren gol 42. dakikada Salih eş-Şehri'den geldi.

Bu galibiyetle birlikte El-İttihad, puanını 24'e çıkarırken El-Ehli; 11 puanda kaldı.
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