Ruud van Nistelrooy, Manchester United'da kalmaya olan kararlılığı hakkında konuştu:
"Bu sezon ve gelecek sezon için burada yardımcı antrenörlük sözleşmeme geri dönüyorum. Kulübü ileriye taşımak amacıyla yardımcı olarak geldim ve bunu her şekilde yapmaya hâlâ istekliyim."
''SEVGİSİNİ HİSSETTİM''
Nistelrooy, karşılaşma öncesinde Erik ten Hag ile bir görüşme yaptığını belirterek, "Kulübe geri dönmem için ilk konuşmamızda, onun bu kulübü ileri taşımak istediğini ve kulübe olan sevgisini net bir şekilde hissettim" dedi.
''BU DURUM BİR MEYDAN OKUMA''
Manchester United'ın içinde bulunduğu zorlu durum hakkında da konuşan Nistelrooy, "Kulüp, hepimizin görmek istediği noktada değil; ancak bu durum bir meydan okuma. Bu yüzden buradayım ve yardım etmeye hazırım" şeklinde konuştu.
Ruud van Nistelrooy'dan Manchester United açıklamaları
Ruud van Nistelrooy, Manchester United'da kalmaya kararlı olduğunu söyledi: "Bu kulübü ileri taşımak için buradayım ve yardım etmeye hazırım."
Ruud van Nistelrooy, Manchester United'da kalmaya olan kararlılığı hakkında konuştu:
- 23:10 El-İttihad, evinde tek golle kazandı
- 22:52 Atletico, Julian Alvarez'in golleriyle turladı!
- 22:52 Milli güreşçi Ahmet Duman, dünya ikincisi oldu
- 22:48 İşte Futsal Milli Takımı'mızın rakipleri!
- 22:46 Bursa Büyükşehir Hentbol, deplasmanda galip!
- 22:39 Mauro Icardi'ye sürpriz talip: River Plate
- 22:33 Fenerbahçe'de Osayi-Samuel gelişmesi!
- 22:26 İtalya'da Fiorentina seriye bağladı!
- 22:14 Ruud van Nistelrooy'dan Manchester United açıklamaları
- 21:53 CANLI: ALBA Berlin - Anadolu Efes
- 21:51 Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim'de sona yakın
- 21:14 Türkiye Atıcılık Federasyonunun yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı
- 21:12 2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası Antalya'da başlıyor
- 20:58 Semih Şentürk'e Barcelona'da saldırı!
- 20:32 Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık!
- 20:25 Hüseyin Yücel: "Arda Kardeşler'e olan hıncımız geçmedi"
- 19:48 Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!
- 19:44 Boban Marjanovic: "Saras beni daha farklı kullanmalı"
- 19:27 Karşıyaka potasında deprem
- 19:08 Erteleme maçında Adasokağı, Görele'yi yendi
- 18:59 Bursaspor'dan 40 milyon liralık anlaşma
- 18:43 Barcelona'nın dev hedefi: Rafael Leao
- 18:19 Jürgen Klopp'tan Sergio Ramos itirafı!
- 18:08 Fenerbahçe'nin rakibi güle oynaya turladı!
- 17:53 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda yatlar dördüncü gün mücadelesini tamamladı
- 17:50 Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı Türkiye'ye döndü
- 17:46 Sinop Şehir Stadı kapılarını açmaya hazırlanıyor
- 17:44 Balkan şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu
- 17:42 Türkiye Atletizm Federasyonu'nda Ahmet Karadağ başkan seçildi
- 17:24 Ruben Amorim'den Manchester United yanıtı!
- 17:07 "Arda Güler'i daha fazla oynat baba!"
- 17:06 Barcelona'da Fermin için 500 milyon euro'luk madde!
- 16:59 Acun Ilıcalı'dan derbi için açıklama!
- 16:52 Barcelona'ya 75 milyon euroluk kaleci!
- 16:36 Lyon'dan Beşiktaş maçı itirafı!
- 16:21 Real Madrid, Rodri'yi istiyor!
- 16:16 Fenerbahçe'nin Trabzonspor hazırlıklarından 10 kare
- 16:08 Akla hayale gelmeyecek iddialar: İngiltere futbolu karıştı!
- 16:01 Valencia - Real Madrid maçı ertelendi
- 16:00 Vincenzo Montella'dan flaş açıklamalar!
- 15:56 Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı
- 15:49 Samsunspor, kupada penaltılarla turladı!
- 14:49 Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!
- 14:45 Durant: "Heykelimin dikileceğinden oldukça şüpheliyim"
- 14:45 Risacher: "Fransa'da süper atletiktim, NBA'de sıradan bir adamım..."
- 14:44 Wembanyama ve Holmgren, "birbirini sevmiyor"
- 14:40 Karşıyaka Avrupa'da 13 maçlık zinciri kırdı
- 14:34 Zaniolo'nun geleceği belirsiz!
- 14:24 Jasikevicius'tan Partizan için açıklama
- 14:23 Paola Egonu için Galatasaray iddiası!
- 14:18 Turgutlu'da 4 oyuncu kadro dışı
- 14:16 Karşıyaka moralsiz turladı
- 14:07 UEFA'nın yeni kadın futbolu stratejisi: Durdurulamaz
- 13:59 Jose Mourinho, sakatlık yaşadı!
- 13:58 LaLiga'daki ırkçı tezahürat ve tacizlere her hafta bir yenisi ekleniyor
- 13:57 Warriors, Brandin Podziemski ile yola devam edecek
- 13:56 Bronny James, NBA'deki ilk sayılarını buldu!
- 13:56 Barnes, göz çukuru kırılması sebebiyle en az 3 hafta yok
- 13:50 Mersin Spor'da hedef Avrupa kupalarına katılmak
- 13:47 Bocce Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi "7'de 7"
Atletico, Julian Alvarez'in golleriyle turladı!
Ruud van Nistelrooy'dan Manchester United açıklamaları
Barcelona'nın dev hedefi: Rafael Leao
Jürgen Klopp'tan Sergio Ramos itirafı!
Ruben Amorim'den Manchester United yanıtı!
"Arda Güler'i daha fazla oynat baba!"
Barcelona'da Fermin için 500 milyon euro'luk madde!
Barcelona'ya 75 milyon euroluk kaleci!
Real Madrid, Rodri'yi istiyor!
Akla hayale gelmeyecek iddialar: İngiltere futbolu karıştı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Ali Koç teklifi kabul etti: Yıllar sonra bir ilk!
-
2
Galatasaray'da Nelsson kararı!
-
3
Galatasaray'da Chiesa harekatı!
-
4
Lyon'dan Beşiktaş maçı itirafı!
-
5
Galatasaray'da Jelert seferberliği!
-
6
Barcelona'ya 75 milyon euroluk kaleci!
-
7
Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'na katılıyor
-
8
Amorim'den MANU'ya imza atmadan neşter!
-
9
Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!
-
10
Evra'dan Arsenal'e Osimhen tepkisi!