Valencia - Real Madrid maçı ertelendi

LaLiga'nın 12. haftasında oynanacak Valencia - Real Madrid maçı, ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

"Su yükselmeye başladığında, bir dalga gibi üzerimize geldi. Tsunami gibiydi." ifadelerini kullandı.



Olayı hakkında BBC'ye konuşan Guillermo Serrano Perez,ifadelerini kullandı.

LaLiga resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen del felaketi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.Öte yandan İspanya basınında Cope'nin haberine göre; Valencia - Real Madrid, maçı 2025'in Şubat ayında oynanabilir.İspanya'nın doğusundaki Valencia'da 29 Ekim Salı gününden itibaren şiddetlenen yağmur sonucu oluşan sel felaketinİ şehirde büyük bir yıkıma yol açtı.Son bilgilere göre sel felaketinde en az 95 kişi hayatını kaybetti ve ülkede 3 günlük yas ilan edildi.