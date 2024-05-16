İtalya ilk galibiyetine uzandı

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İtalya ilk galibiyetine uzandı
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16 Mayıs 2024 18:30
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Almanya'yı 3-1 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) Voleybol Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki kadınların ilk hafta mücadelelerinde üçüncü güne geçildi.

VNL 2024 sezonundaki ilk maçında 14 Mayıs'ta Polonya'ya 3-0 yenilen İtalya, Antalya etabındaki ikinci karşılaşmasından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.

İtalya Milli Takımı oyuncusu Ekaterina Antropova, karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Çok güzel maçtı. Bizim için kazanmak önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Antalya seyircisi önünde oynamak çok keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında dün Fransa'yı 3-0 yenen Almanya ise İtalya karşısında VNL'deki ikinci maçından mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda saat 17.00'de Bulgaristan-Romanya, saat 20.00'de Hollanda-Türkiye maçları yapılacak.

Organizasyonun Antalya etabındaki kadınların ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Erdal Akıncı, Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Almanya: Kastner, Alsmeier, Stigrot, Cekulaev, Weitzel, Kindermann (Pogany, Stautz, Drewniok, Schölzel, Strubbe, Straube)

İtalya: Degradi, Danesi, Antropova, Bosetti, Bonifacio, Cambi (Omoruyi, Spirito, Fersino, Mingardi, Akrari)

Setler: 16-25, 16-25, 25-21, 22-25

Süre: 95 dakika (27, 21, 22, 25)

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