Haber Tarihi: 15 Mayıs 2024 12:24 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 12:24

GameStop hisse neden yükseldi, yükseliyor? 15 Mayıs 2024

GameStop Corp (NYSE: GME), "Roaring Kitty"nin 2021'den bu yana ilk kez "X" üzerinde bir paylaşım yapmasının ardından Pazartesi günü yaklaşık %40 artışla açıldı. Hisse şuan %83'lük bir artışla işlem görüyor.

GameStop hisse neden yükseldi, yükseliyor? 15 Mayıs 2024
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X'te "Roaring Kitty" ve Reddit'te "DeepF*****Value" kelimelerini kullanan Keith Gill'in 2021'deki kısa yayına ilham veren kişi olması nedeniyle bu önemli.

Dolayısıyla o, tabiri caizse mem çılgınlığının öncüsüdür.

Gill, ticarette yeniymiş gibi davrandığını ancak bunun yerine lisanslı bir profesyonel olduğunu iddia eden toplu bir davayla bile karşı karşıya kaldı. Massachusetts Mutual Life Insurance'ın eski pazarlamacısı da Kongre önünde ifade verdi.

GameStop hisseleri artık bir aydan kısa bir sürede yaklaşık %150 arttı; yine de bu, 2021'deki kısa süreli sıkışma rallisiyle karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.

GameStop hisseleri Mayıs ayında satın alınmaya değer mi?

$GME, Mart ayı sonlarında hayal kırıklığı yaratan bir çeyrek bildirmesine rağmen son haftalarda tırmanıyor.

Video oyun ürünleri perakende firması, dördüncü mali çeyreğinde satışlarının %20 arttığını görürken, hisse başına 21 sentlik kazanç da Street tahminlerinin oldukça altında gerçekleşti.

Bu yıl GameStop hisselerindeki büyük artışın temel verilerle desteklenmediğini unutmayın. Aslında Wedbush Securities analisti Michael Pachter, Grapevine, Texas merkezli şirketin hisselerinin önümüzdeki aylarda 5,0 dolara düşebileceği için dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

New York'ta listelenen firma da şu anda temettü ödemiyor. Dolayısıyla hikayenin bu tarafı da pek heyecan verici değil.
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