Manchester City'e Ederson'dan kötü haber

Manchester City kalecisi Ederson, sağ göz çukurunda kırık nedeniyle son iki maçta forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester City'e Ederson'dan kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2024 17:48
Premier Lig ekibi Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, takımının son iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham maçında sakatlanan 30 yaşındaki file bekçisinin sağ göz çukurunda kırık tespit edildiği belirtildi.

Ederson, ligin son hafta mücadelesinde West Ham, Federasyon Kupası finalinde de Manchester United karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Manchester City, son hafta maçları öncesinde 88 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Arsenal, 86 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery