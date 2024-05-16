Galatasaraylı Kaan Ayhan'ın mutlu günü

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaraylı Kaan Ayhan'ın mutlu günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2024 14:16
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba olma sevincini yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kaan Ayhan ve değerli eşi Aylin Betül Ayhan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kaan ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kayla'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.

Ayhan çiftinin ilk çocukları Karan, 2022 yılında dünyaya gelmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery